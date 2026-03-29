Tommy Fury plant Boxkampf einen Tag nach Entbindungstermin

Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) erwarten im Juni ihr zweites gemeinsames Kind – und der Boxer hat jetzt seinen nächsten Kampf terminiert. Wie die Daily Mail berichtet, wird Tommy am 13. Juni in der AO Arena in Manchester gegen den pensionierten Strongman Eddie Hall in den Ring steigen. Der errechnete Geburtstermin für das zweite Baby der beiden soll jedoch bereits einen Tag zuvor, am 12. Juni, sein. Damit wiederholt sich eine Situation, die das Paar bereits bei ihrer ersten Tochter Bambi erlebte. Molly-Mae zeigte sich dennoch unterstützend und kommentierte Tommys Ankündigung auf Instagram mit den Worten: "SHOW TIME!"

Der Kampf gegen Eddie trägt den Namen "The Beauty vs The Beast" und wurde von Tommy auf Instagram beworben. Während einige Fans ihre Besorgnis über das enge Timing äußerten, scheint das Paar eine Lösung im Blick zu haben. Bereits 2023, vor der Geburt ihrer Tochter Bambi, entschied sich Molly-Mae für eine Geburtseinleitung, damit Tommy bei der Entbindung dabei sein konnte. Damals stand sein Kampf gegen YouTuber Jake Paul (29) kurz bevor, der am 26. Februar in Saudi-Arabien stattfand. In einem YouTube-Video erklärte die Influencerin damals, dass sie und Tommy ein "grobes Verständnis" davon haben wollten, wann das Baby kommen würde, damit er nicht bei der Geburt fehlen würde.

Die beiden Realitystars, die sich bei Love Island kennenlernten, sind bereits Eltern der dreijährigen Bambi. Erst kürzlich flogen sie mit ihrer Tochter mit einem Privatjet nach Disneyland Paris, um noch einmal gemeinsame Zeit zu dritt zu verbringen, bevor die Familie bald zu viert sein wird. Molly-Mae hatte ihre Schwangerschaft im Februar bekannt gegeben und ihre Fans dabei überrascht, da sie zu diesem Zeitpunkt bereits im fünften Monat war. Die 26-Jährige und der gleichaltrige Boxer sind seit 2019 ein Paar und verlobt.

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Getty Images Tommy Fury, Boxer

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025

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Instagram / mollymae Tommy Fury mit Tochter Bambi im Disneyland, März 2026