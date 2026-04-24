Molly-Mae Hague feiert Babyshower für Kind Nummer zwei

Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes hat Molly-Mae Hague (26) jetzt einen festlichen Babyshower-Brunch gefeiert und auf Instagram begeistert Eindrücke von dem besonderen Event geteilt. Die 26-Jährige zeigte dabei ihren Babybauch in einem eleganten weißen Outfit und schrieb dazu: "Es dauert nicht mehr lange!" Organisiert hatte die liebevolle Veranstaltung ihre Managerin Francesca Britton – und das Programm konnte sich sehen lassen: Die Gäste durften Blumensträuße binden, Spiele spielen und Torten dekorieren. Als Geschenke gab es unter anderem edle Diptyque-Kerzen und Düfte. Auch die Dekoration des Brunches beeindruckte die werdende Mama sichtlich: "Francesca hat mir den durchdachtesten, perfektesten Nachmittag organisiert", schwärmte sie.

Ihr Verlobter Tommy Fury (26) und sie warten nun gespannt auf den errechneten Geburtstermin am 12. Juni – einen Tag später hat der werdende Vater allerdings bereits einen Boxkampf gegen den ehemaligen Strongman Eddie Hall in Manchester geplant. In einem Q&A-Video auf Social Media beruhigte Molly-Mae ihre besorgten Fans: "Habt keine Angst, denn wir fühlen uns wirklich, wirklich gut dabei und haben einen wirklich guten Plan." Sie erklärte, dass die Geburt in London stattfinden werde und Tommy rechtzeitig bei ihr sein werde. "Ich mache mir keine Sorgen und bin eigentlich wirklich, wirklich froh, dass er einen Kampf hat", betonte sie.

Neben der Babyshower-News öffnete Molly-Mae in ihrem aktuellen YouTube-Vlog auch eine persönlichere Seite. Sie erzählte, dass die Mutterschaft sie tiefgreifend verändert habe. Früher sei sie für ihre Furchtlosigkeit bekannt gewesen – Achterbahnen, Horrorfilme, Skifahren. Doch seit der Geburt ihrer dreijährigen Tochter Bambi habe sich das grundlegend gewandelt. "Seit ich Mutter geworden bin, habe ich so viel mehr Angst bekommen – jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, jedes Mal, wenn ich in ein Uber steige oder ins Flugzeug", erzählte sie. Den Grund sieht sie in der neuen Verantwortung, die sie als Mutter trägt: "Ich lebe nicht mehr nur für mich, ich lebe für ein Kind und bin ihr Beschützer." Dass Tommy bei alledem eher verständnislos reagiere, nahm sie mit Humor: Er schaue sie an, "als hätte ich den Verstand verloren".

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague in ihrem Babyshower-Outfit, April 2026

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hagues Babyshower, April 2026

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Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im April 2026