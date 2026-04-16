Auszeit: Molly-Mae & Tommy Fury genießen Luxus-Babymoon

Noch einmal Zweisamkeit pur, bevor Baby Nummer zwei das Familienleben auf den Kopf stellt: Molly-Mae Hague (26) und Tommy Fury (26) haben sich einen luxuriösen Babymoon gegönnt. Mit einem Privatjet reisten die Influencerin und der Boxer ins Schweizer Bürgenstock Resort am Vierwaldstättersee, wo sie in einer Suite für rund 3.200 Euro pro Nacht einchecken. Die Britin, die ihr zweites Kind Anfang Juni erwartet, organisierte den Trip wohl als Überraschung für Tommy, kurz vor seinem 27. Geburtstag. Am Privatflughafen posteten die beiden bereits verliebt Selfies auf Instagram, und Tommy kommentierte die Bilder mit den Worten "frühes Geburtstagsgeschenk".

Die Suite im Fünf-Sterne-Resort bietet Panoramafenster mit Blick auf den See und die Berge, einen großen Kamin, eine Doppelbadewanne sowie ein geräumiges Schlafzimmer. Wer dazu noch das hoteleigene Spa nutzt, zahlt bis zu 4.300 Euro pro Nacht. Tommy ließ es sich nicht nehmen, den Aufenthalt auf Instagram zu dokumentieren, und schwärmte beim Abendessen: "Der beste Burger, den ich je gegessen habe." Das "Love Island"-UK-Paar hatte die Gegend schon einmal besucht und wollte offenbar unbedingt zurückkehren.

Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt die Ankündigung, dass Tommy am 13. Juni – nur einen Tag nach Mollys errechnetem Geburtstermin – in Manchester gegen den pensionierten Strongman Eddie Hall in den Ring steigen will. In einem YouTube-Video räumte Molly ein, die Sorge ihrer Fans verstehen zu können, betonte aber gleichzeitig: "Wir fühlen uns wirklich, wirklich gut dabei und haben einen richtig guten Plan." Sie erklärte, erneut im Londoner The Portland zu entbinden, wo auch ihre erste Tochter Bambi zur Welt kam, und versicherte ihren Followern, Tommy werde nach dem Kampf rechtzeitig für sie da sein.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague und Tommy Fury im April 2026

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi