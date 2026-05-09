Taylor Frankie Paul hofft auf "Bachelorette"-Ausstrahlung

Taylor Frankie Paul (31) hofft weiter auf ihr großes TV-Comeback als Bachelorette – doch ihre bereits vollständig abgedrehte Staffel bleibt vorerst im Schrank. Der US-Sender ABC hatte die romantische Reise der Social-Media-Bekanntheit wenige Tage vor der geplanten Premiere gestoppt, nachdem häusliche Gewaltvorwürfe gegen Taylor und ihren Ex-Freund Dakota Mortensen (33) öffentlich geworden waren. Ein Sprecher von Disney Entertainment Television erklärte gegenüber Us Weekly, dass man die neue Staffel in Anbetracht der Umstände zunächst nicht ausstrahlen werde. Während für die Fans unklar ist, ob sie die Liebesgeschichte je zu sehen bekommen, soll Taylor im Hintergrund dennoch darauf bauen, dass ihre Folgen eines Tages doch noch das Licht der TV-Welt erblicken.

Der Ausstrahlungsstopp kam, nachdem ein bereits 2023 aufgenommenes Video wieder auftauchte, in dem Taylor in einem Streit einen Stuhl nach Dakota wirft – ihre damals noch siebenjährige Tochter Indy steht in unmittelbarer Nähe. Taylor hatte sich in diesem Zusammenhang schuldig bekannt, eine schwere Körperverletzung begangen zu haben, andere Anklagepunkte wurden im Gegenzug fallen gelassen. Kurz darauf bestätigte die Polizei in Draper, Utah, eine laufende Untersuchung wegen eines weiteren mutmaßlichen Zwischenfalls im Februar. Infolge der Ermittlungen stoppte nicht nur ABC die Bachelorette-Staffel, auch die Dreharbeiten zur Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" wurden vorübergehend ausgesetzt. Inzwischen entschieden die Behörden, dass gegen Taylor in dem neueren Fall keine Anklage erhoben wird, die Produktion von "Mormon Wives" läuft wieder.

Trotz des Wirbels rund um ihre Person soll Taylor laut Us Weekly derzeit vor allem an sich selbst und an ihrem Umfeld arbeiten. Ein Insider berichtet, die Influencerin habe hinter den Kulissen Verantwortung übernommen, sei in Therapie und konzentriere sich stärker auf Familie und mentale Gesundheit. Dabei spielt nicht nur Tochter Indy eine Rolle, sondern auch ihr kleiner Sohn Ever, über dessen Umgangsregelung sie sich mit Dakota bereits vor Gericht einigen musste. ABC-Manager Rob Mills beschreibt den Umgang des Senders mit dem fertigen Bachelorette-Material im Gespräch mit Variety als Prozess "Tag für Tag". Er betont, Taylors Staffel sei eine "wunderbare" Reise gewesen und falls sie irgendwann ausgestrahlt werde, würden die Zuschauer sie sicher genießen – konkrete Pläne dazu gibt es jedoch weiterhin nicht.

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Getty Images Taylor Frankie Paul backstage beim 98. Oscars Governors Ball im Dolby Theatre in Hollywood am 15. März 2026

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu gegenseitigen Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Collage: TikTok Dakota Mortensen und Taylor Frankie Paul