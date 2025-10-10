Ginny & Georgia S4: Dreharbeiten gestartet – das ist bekannt

Für Fans von Ginny & Georgia gibt es aufregende Neuigkeiten: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sind offiziell gestartet. Gedreht wird die Fortsetzung in Toronto, während die dritte Staffel aktuell auf Netflix zu sehen ist. Noch gibt es keinen bestätigten Starttermin für die neuen Folgen, doch mit der zügigen Fortsetzung der Produktion gibt es Hoffnung, dass die Wartezeit diesmal kürzer ausfallen könnte und die neue Staffel bereits im Frühjahr 2026 ausgestrahlt wird. Die Geschichte um die alleinerziehende Georgia und ihre Tochter Ginny verspricht auch in Staffel vier, weiterhin fesselnd zu sein.

Ein bedeutendes Detail wurde bereits verraten: Georgia, gespielt von Brianne Howey (36), erwartet ein weiteres Kind. Ob der Vater Paul, ihr entfremdeter Ehemann, oder Joe, mit dem sie sich besonders verbunden fühlt, ist, bleibt noch unklar. Zwischen Georgia und ihren beiden Kindern spitzen sich die Konflikte zu, vor allem, nachdem Ginny und Austin ihre Mutter durch eine folgenschwere Intrige geschützt haben. Laut Showrunner Sarah Glinski wird hierbei das zentrale Thema der vierten Staffel, "Kreise und Ursprünge", näher beleuchtet. Zudem wird sich Georgia erstmals einer Therapie stellen, um den belastenden Kreislauf aus ihrer Vergangenheit endgültig zu durchbrechen.

Die Serie, die 2021 mit ihrer ersten Staffel startete und ein weltweites Publikum begeistert, hat sich bisher durch ihre sorgfältig aufgebauten Geschichten und tiefgründigen Charaktere ausgezeichnet. Ginny, gespielt von Antonia Gentry, verbringt den Sommer mit ihrem Vater Zion in Korea, um sich besser mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen. Die Schöpferin der Serie, Sarah Lampert, möchte außerdem mehr über Georgias traumatische Kindheit und deren Einfluss auf die Gegenwart aufzeigen. Fans können sich also auf spannende Einblicke und familiäre Dramen freuen, während die Produktion an neuen Wendungen und tiefgehenden Momenten arbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Ginny & Georgia"-Cast auf dem Netflix Event Tudum, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / netflixde Brianne Howey am Set von "Ginny & Georgia" Staffel 4

Anzeige Anzeige

Netflix Ginny und Austin in "Ginny und Georgia"