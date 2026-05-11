So tränenreich war das Gedenkkonzert für Musiker Xatar (†43)

Knapp ein Jahr nach seinem überraschenden Tod wurde der Bonner Rapper Xatar (†43), bürgerlich Giwar Hajabi, jetzt mit einem gigantischen Tribute-Konzert geehrt. In der laut Raptastisch restlos ausverkauften Lanxess-Arena in Köln versammelten sich über 20.000 Menschen, um das Vermächtnis des Musikers zu feiern, der am 1. Mai 2025 an einem Herzinfarkt verstorben war. Neben Größen wie Jan Delay (49), Farid Bang (39), Eko Fresh (42), Dardan und Veysel sorgten vor allem unangekündigte Überraschungsgäste für Gänsehautmomente bei den Fans.

Den emotionalen Höhepunkt des Abends lieferte zweifelsohne Schwesta Ewa (41). Die Rapperin performte einen neuen, eigens für Xatar geschriebenen Song, in dem sie ihre gemeinsame Zeit beim Label AON Revue passieren ließ und Xatar als den Menschen würdigte, der ihr den Ausstieg aus dem Rotlichtmilieu ermöglichte. Besonders bewegend waren die Zeilen über ihren letzten Kontakt: "Deine allerletzten Worte waren: 'Wir sehen uns bald.'" Als schließlich sogar ihre kleine Tochter ans Mikrofon trat, flossen in der Arena die Tränen. Trotz der Trauer blitzte Ewas Kampfgeist kurz auf: Während ihres Hits "Schubse den Bullen" baute sie einen spontanen Seitenhieb gegen Rapkollegin Ikkimel (28) ein.

Während die Musikszene Abschied nahm, bleibt der Verlust für die Hinterbliebenen ein Schock. Witwe Farvah meldete sich in einer ARD-Dokumentation zu Wort und betonte, wie unbegreiflich das plötzliche Ende weiterhin sei. Obwohl Gutachten jegliche Fremdeinwirkung ausschlossen, kam der Herzinfarkt völlig unerwartet, da sich Xatar zum damaligen Zeitpunkt in bester mentaler und physischer Verfassung befunden habe. Für Fans setzte das Konzert in Köln nun einen würdigen Schlusspunkt unter das erste Trauerjahr.

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Instagram / kurt_kroemer_berlin Xatar und Kurt Krömer

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Instagram / faridbangbang Throwback-Foto von Farid Bang und Xatar

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Imago Rapper Xatar (Giwar Hajabi) und Ehefrau Farvah Hajabi in Köln, Oktober 2022