Vanessa Nwattu schaut mit neuem Freund "Prominent getrennt"

Vanessa Nwattu (26) ist frisch verliebt – und ihr neuer Freund beweist dabei eine Menge Stärke. Die 26-Jährige schaute sich nämlich gemeinsam mit ihm die RTL-Show Prominent getrennt an, in der sie selbst noch mit ihrem Ex Aleksandar Petrovic (35) zu sehen ist. Im RTL-Podcast "Aftershow – Der Reality-TV-Podcast" sprach Vanessa jetzt offen darüber, wie ihr neuer Partner mit dieser ungewöhnlichen Situation umgeht – und schwärmte dabei in den höchsten Tönen von ihm.

"Er ist super nah bei allem, was ich mache. Er ist an meiner Seite", erklärte sie im Podcast. Ihr Freund sei so stabil "in seinem Ego, in seiner Verletzlichkeit und in seiner Männlichkeit", dass er mit ihr offen über das sprechen wolle, was sie erlebt habe. Was andere Paare womöglich auf eine harte Probe stellen würde, scheint für die beiden kein Problem zu sein. "Ich finde es schön, dass er mich nicht verurteilt oder Angst davor hat, sondern weiß, dass wir so eine tiefe Verbundenheit und Liebe zueinander haben, dass das gar nicht zwischen uns stehen könnte", betonte Vanessa. Bereits bei den "Reality Awards" hatte sie ihren neuen Partner als "richtigen maskulinen Mann" bezeichnet – offenbar als Anspielung auf ihren Ex Aleks Petrovic.

Kennenlernt haben sich Vanessa und ihr neuer Freund bei einem Urlaub in Thailand und auf Bali, wo sie gemeinsam mit ihrer Freundin Brenda Brinkmann unterwegs war. Besonders charmant: Obwohl dem Mann ihr Gesicht bekannt vorkam, hatte er von Reality-TV und Vanessas Karriere in diesem Bereich keinerlei Ahnung. Beide stammen aus Deutschland und sprachen beim ersten Kontakt noch Englisch miteinander – bis sie merkten, dass sie dieselbe Muttersprache teilen.

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026