Aleks Petrovic macht sich über Fame-Fighting-Gegner lustig

Aleksandar Petrovic (35) und sein kommender Boxgegner Chase DeMoor liefern sich vor ihrem geplanten Kampf bei Fame Fighting International einen heftigen Schlagabtausch. Auf Instagram veröffentlichte Aleks jetzt ein Video vom allerersten Boxkampf des US-amerikanischen Netflix-Stars und machte sich dabei kräftig über ihn lustig. Sein Vergleich fiel dabei ziemlich ungewöhnlich aus: "Er boxt so, wie Thomas Müller Fußball spielt. Irgendwie kommt er an sein Ziel. Keiner weiß wie", ließ Aleks verlauten. Doch damit nicht genug: "Wenn man sich diese Bilder ansieht, dann denkt man sich: 'What the fuck, warum boxt dieser Typ?'. Der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung", fügte Aleks hinzu.

Chase konterte direkt in den Kommentaren unter dem Video: "Ich habe jetzt Angst, kann ich mich zurückziehen? Du hast meinen ersten Kampf gepostet. Seit diesen Kämpfen habe ich 18 Mal gekämpft, darunter 10 aufeinanderfolgende KOs." Doch damit war der Schlagabtausch noch nicht beendet. Aleks legte erneut nach und erhob einen schweren Vorwurf: "Deine Gegner waren gekauft. Die hatten deutlich mehr Niederlagen als Siege."

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Nachricht, die Chase an Aleks' Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) geschickt hat. In dem Instagram-Chat schrieb der Netflix-Star: "Mach dir keine Sorgen, ich bin seine Strafe" – dazu ein Faust-Emoji und ein rotes Herz. Für Aleks, der mit Vanessa drei Jahre lang liiert war und dessen Beziehung bei Temptation Island VIP öffentlich in die Brüche ging, ist das ein rotes Tuch. Genau diese Mischung aus Sport, alten Gefühlen und Social-Media-Sticheleien macht den kommenden Kampf der beiden zu einem besonders emotional aufgeladenen Duell.

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Imago Aleks Petrovic beim Screening der RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora

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Imago Chase DeMoor, US-Realitystar

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Imago Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, Februar 2023

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