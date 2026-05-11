Endlich: Diese zwei KDRS-Allstars komplettieren den Cast

Bei Kampf der RealityAllstars ist der Cast endlich komplett: Sarah Knappik (39) und Elsa Latifaj ziehen als Letzte in die Sala ein und mischen den Starstrand noch einmal kräftig auf. Während die 39-Jährige am Abend mit einer Flasche Sekt locker in die Runde spaziert und für strahlende Gesichter sorgt, erreicht Elsa wie gewohnt per Boot den Strand. Sarah ließ es sich dabei nicht nehmen, ihren Einzug standesgemäß zu kommentieren: "Keine Party ohne Sarah K.", rief sie bei ihrer Ankunft. Für Elena Miras (34) ein echter Freudenmoment, denn die beiden verbindet eine enge Freundschaft. "Sarah und ich sind sehr, sehr gut befreundet. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht telefonieren", erklärt sie.

Doch nicht alle Realitystars reagieren so euphorisch auf die Neuzugänge. Matthias Mangiapane (42) kann sich seine Sticheleien gegen Sarah nicht verkneifen und vergleicht die 39-Jährige mit einem ungebetenen Krabbeltier. "Kaum haben wir den einen Parasiten beseitigt, hat sich irgendein anderes Insekt wieder breitgemacht und Eier gelegt", ätzt er vor laufenden Kameras und verzichtet demonstrativ auf Sarahs spontane Party, was der Neuankömmling sofort registriert. Elsas Ankunft sorgt unterdessen vor allem bei Kate Merlan (39) für Jubel. Die beiden gewannen zuvor gemeinsam Reality Backpackers und Kate freut sich in der Sala sichtlich über eine weitere Vertraute an ihrer Seite. Auch Cecilia Asoro (30), die Elsa aus ihrer gemeinsamen Staffel kennt, zeigt sich offen: "Jeder hat eine zweite Chance verdient und sie hat auch sehr reflektiert, sie hat sogar ein Jahr Pause gemacht und ich freue mich sehr, dass sie hier ist", erklärt sie.

Für Elsa bedeutet der Einzug in die Allstars-Staffel nämlich eine klare Bewährungsprobe. Die Reality-Bekanntheit war damals gemeinsam mit Gisele Oppermann (38) in Staffel fünf von Kampf der Realitystars wegen Handgreiflichkeiten von der Produktion aus der Show geworfen worden. Im Nachgang zeigte sie Verständnis für die Konsequenzen und bat öffentlich um Entschuldigung. Nun will sie es besser machen. "Man erwartet es gar nicht, dass ich wieder back bin, weil ich damals echt Scheiße gebaut hab. Anscheinend bekomme ich eine zweite Chance", sagt sie in der Sendung.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTLZWEI "Kampf der RealityAllstars"-Cast, 20026

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RTLZWEI KDRS-Allstars nach Sarah Knappik Ankunft, 2026

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RTLZWEI Elsa Latifaj bei ihrem Einzug in KDRS-Allstars, 2026