Georgina ruft Security: Zoff mit KDRS-Allstar-Paco eskaliert

Bei Kampf der RealityAllstars ist es zwischen Georgina Fleur (36) und Paco Herb (30) zu einem heftigen Streit gekommen – so heftig, dass die Influencerin sogar nach der Security verlangte. Auslöser war ein sogenanntes unmoralisches Angebot, bei dem die Kandidaten verschiedene Dinge aus der Sala verkaufen konnten, um ihre Chancen auf ein Safety-Ticket zu erhöhen. Paco entschied sich, alles Mögliche zu verscherbeln. Damit zog er den Unmut seiner Mitstreiter auf sich, allen voran den von Georgina und Kader Loth (53). Paco zeigte zunächst wenig Reue für sein Vorgehen: "Ich habe mit dem Feuer gespielt, ging leider nach hinten los. Aber das ist das Game, ich liebe sowas und ich würde immer wieder so ein Angebot annehmen." Georgina rastete daraufhin aus, bezeichnete ihn als "Lappen" und schoss seinen Schuh durch den Schlafsaal. Paco reagierte scharf: "Ey, pass mal auf. Mach das nicht."

Ein lautstarker Schlagabtausch folgte, bei dem sich beide gegenseitig als "Rotzgöre" und "Rotzlöffel" titulierten. Als der Tattoo-Liebhaber sich vor der Dubai-Auswanderin aufbaute, rief Georgina lautstark: "Guck mal hier, er tut sich aggressiv vor mir aufstellen. Guck mal hier, guck mal hier, Security!" Statt der Sicherheitsleute griffen jedoch ihre Mitstreiter ein. Elena Miras (34) rief: "Nein, hört auf jetzt!" – doch Georgina ließ nicht locker: "Er bedroht mich, ich will Security haben!" Cecilia Asoro (30) zog Paco schließlich beiseite und versuchte, ihn zu beruhigen. Im Einzelinterview erklärte sie: "Sie will, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwas, was sie dann am Ende verwenden kann." Doch die Situation schaukelte sich weiter hoch, und Georgina legte mit immer härteren Beleidigungen nach.

Später gerät sie auch mit Cecilia heftig aneinander, die ihr Verhalten kritisiert, und regt sich weiter über Paco auf: "Superlächerlich, irgendwie mich dann schlecht hinzustellen, obwohl er gerade Schei*e gebaut hat." Am Ende provoziert Georgina noch, indem sie trotz Verbot in den Pool geht und ihre Mitbewohner mit einem weiteren Schimpftiraden-Ausbruch gegen sich aufbringt – eine weitere Eskalationsstufe in einer ohnehin explosiven Reality-Runde. Georgina eckt bei "Kampf der RealityAllstars" immer wieder mit ihren Mitbewohnern an. Erst der Mega-Knall mit Paco, dann gleich der nächste Ärger in der Gruppe. Und vor ein paar Folgen hatte die Influencerin schon gezeigt, wie kompromisslos sie im Spiel vorgeht: Sie nutzte die Chance und kickte ihren einstigen besten Freund Sam Dylan (35) aus der Show.

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

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RTL II Georgina Fleur und Paco Herb bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Georgina Fleur, Emmy Russ und Paco Herb bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL II Georgina Fleur bei "Kampf der RealityAllstars" 2026