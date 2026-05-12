Terri Irwin enthüllt Unterschied zwischen Robert und Steve

Bei der "Steve Irwin Gala" in Las Vegas hat Terri Irwin (61) nun einen humorvollen Vergleich zwischen ihrem verstorbenen Mann Steve (†44) und ihrem Sohn Robert (22) gezogen. Gegenüber Robert scherzte sie laut Yahoo Lifestyle Australia: "Ich kann sagen, dass Robert etwas hat, das Steve nicht hatte: Steve hat nie für die Tiere sein Hemd ausgezogen." Daraufhin konterte Robert schlagfertig: "Was auch immer nötig ist, um den Job zu erledigen." Mit dem augenzwinkernden Seitenhieb spielte Terri auf Roberts Unterwäschekampagne für die australische Marke Bonds im April vergangenen Jahres an.

Wie die Daily Mail berichtet, hatten die freizügigen Schnappschüsse für die US-Kampagne damals für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt. Seitdem hat Robert seine durchtrainierte Figur auch an anderer Stelle selbstbewusst präsentiert – etwa bei einem hemdsfreien Salsa-Auftritt in der US-Tanzshow Dancing with the Stars im September. Terri nutzte den Abend außerdem, um ihrem verstorbenen Mann Steve zu gedenken: "Es war viel Arbeit, es gab viel Kummer. Aber es gab auch Momente großer Freude", sagte sie über ihr gemeinsames Leben und ergänzte: "Und das mit ihm geteilt zu haben war unglaublich besonders – und es weiterzuführen auch."

Die Gala, bei der Mutter und Sohn so gelöst auftraten, verfolgt jedoch einen ernsten Zweck: Sie sammelt Spenden für den Tierschutz. Nach Steves Tod im Jahr 2006, als er durch den Stich eines Stachelrochens ums Leben kam, soll die Veranstaltung das Andenken an den "Crocodile Hunter" bewahren. Während Terri und Robert vor Ort waren, blieb Tochter Bindi Irwin (27) in diesem Jahr jedoch aus gesundheitlichen Gründen fern. "Bindi geht es jetzt viel besser", erklärte Terri gegenüber E! News und betonte: "Sie wird nächstes Jahr hier sein, um diesen wunderbaren Abend zu feiern."

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Getty Images Terri Irwin bei der "Steve Irwin Gala", 2026

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Getty Images Robert Irwin und Terri Irwin bei der "Steve Irwin Gala" 2026 in Las Vegas

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Getty Images Steve Irwin, australischer Dokumentarfilmer