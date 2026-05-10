Benedict Cumberbatch streitet sich mit wütendem Radfahrer

Benedict Cumberbatch (49) hat sich am Dienstag in London mit einem anderen Radfahrer einen heftigen Wortwechsel geliefert. Der "Doctor Strange"-Star wurde von dem Mann angesprochen, nachdem er angeblich über eine rote Ampel gefahren sein soll. Die Szene ereignete sich gegen 17.30 Uhr und zog zahlreiche Schaulustige an. In einem Video, das Daily Mail veröffentlichte, ist zu sehen, wie der andere Biker den Schauspieler konfrontiert und ruft: "Du bist verblendet" und "Du lügst". Benedict steigt von seinem Lastenrad, geht auf den Mann zu und beharrt darauf, dass dieser ihn "verbal angegriffen" habe.

Nach Angaben eines Augenzeugen, der den Vorfall beobachtet und gefilmt hat, sei Benedicts Lastenrad vor dem Streit bei Rot gefahren, woraufhin der andere Radler die Verfolgung aufgenommen habe. In dem Clip ist zu hören, wie der maskierte Mann ihm weitere Verstöße vorwirft: "Und dann bist du noch über einen Zebrastreifen, du bist über drei Ampeln." Benedict widerspricht: "Nein, bin ich nicht", räumt aber an einer Stelle ein: "Ich habe es einmal gemacht." Laut Daily Mail gerieten die beiden mehrfach aneinander und blockierten dabei zeitweise die Spur. "Es war verrückt. Es fühlte sich fast gestellt an", erklärte die Quelle gegenüber dem Portal. Nach rund zehn Minuten endete der Disput: Der maskierte Radfahrer fuhr davon, Benedict blieb kurz stehen und erfüllte anschließend den Wunsch zweier junger Fans nach einem Selfie.

Für Benedict ist es nicht das erste Mal, dass er in einen Vorfall mit einem Radfahrer verwickelt wurde. Bereits 2019 soll es auf der Isle of Wight zu einem Zusammenstoß gekommen sein, als sein Auto einen Radfahrer von dessen Fahrrad beförderte. Laut Medienberichten ohrfeigte der Radler Benedict daraufhin – ohne zunächst zu wissen, wen er da vor sich hatte. Trotz des Vorfalls soll der Schauspieler dem Verletzten Kleidung und Wasser angeboten haben und wollte ihn zu einer medizinischen Einrichtung fahren.

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Getty Images Benedict Cumberbatch beim Cannes Film Festival 2025

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Getty Images Benedict Cumberbatch, Schauspieler

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Getty Images Benedict Cumberbatch, Schauspieler