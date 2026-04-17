Gegen Hetze: Fans rufen Petition für die Wollnys ins Leben

Fans der Familie Wollny schlagen zurück: Auf der Plattform change.org wurde eine Petition gegen Hass und Hetze im Netz ins Leben gerufen, der sich gegen die bekannte Realityfamilie rund um Silvia Wollny (61) richtet. Mittlerweile haben fast 8.000 Menschen das Anliegen unterzeichnet. Silvia selbst hat die Petition geteilt – in ihrer Instagram-Story postete die Mutter von elf Kindern einen Link zur Seite und machte damit ihre Unterstützung für die Fan-Aktion deutlich.

In der Petitionsbeschreibung machen die Unterstützer klare Ansagen: Sie werfen Calantha Wollny (25) und YouTuber Frank Battermann vor, öffentlich Unwahrheiten über die Familie zu verbreiten und gezielt Stimmung gegen sie zu machen. "Über soziale Medien werden Unwahrheiten verbreitet, bewusst wird Stimmung gemacht – mit dem Ziel, die Familie zu spalten und ihr Lebenswerk zu zerstören", heißt es in der Beschreibung. Unter anderem wird Calantha vorgeworfen, eine Gegenpetition ins Leben gerufen zu haben, um die Sendung "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" beim Sender RTLZWEI absetzen zu lassen. Die Unterstützer rufen den Sender auf, hinter der Familie zu stehen: "Zeigt Haltung. Steht zu den Menschen, die euch seit Jahren begleiten."

Der Konflikt innerhalb der Familie Wollny eskaliert seit Jahren öffentlich, vor allem zwischen Silvia und Tochter Calantha, die sich gegenseitig schwere Vorwürfe machen. Calantha hatte sich zuletzt öffentlich auf Instagram zu Wort gemeldet und ihre Mutter Silvia aufgefordert, sich zu Spendengeldern zu äußern, die nach dem schweren Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze im Februar 2023 gesammelt worden waren. Was mit den Geldern und Sachspenden geschehen ist, ist bislang unklar.

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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RTLZWEI Die Wollnys

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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