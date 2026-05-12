Ausstellung: Paul McCartney's Gitarren stecken im Zoll fest

Sieben wertvolle Gitarren aus dem persönlichen Archiv von Paul McCartney (83) stecken seit einem Monat im Londoner Zoll fest – und das ausgerechnet kurz vor der Eröffnung einer großen Ausstellung zu seinen Ehren. Die Instrumente sollten eigentlich rechtzeitig nach Cleveland, Ohio, transportiert werden, wo am 15. Mai im Rock & Roll Hall of Fame Museum die Ausstellung "Paul McCartney and Wings" eröffnet. Doch der internationale Artenschutzvertrag CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) macht dem Transport einen Strich durch die Rechnung. Wie Page Six berichtet, sind die Gitarren aus brasilianischem Palisanderholz gefertigt – einem der seltensten und am stärksten bedrohten Hölzer der Welt.

"Sie stecken seit einem Monat im Londoner Zoll fest", verriet ein Insider gegenüber Page Six. "Der Baum ist vom Aussterben bedroht, weshalb man ihn nicht mehr verwenden darf – dabei ist es das beste Holz für Klang und Akustik", erklärte die Quelle weiter. Da es sich um das erste Mal seit Jahrzehnten handeln soll, dass Paul die Gitarren international transportiert, könnte ihm die Problematik rund um die Zollbestimmungen möglicherweise nicht bewusst gewesen sein. Allerdings soll es laut einer weiteren Quelle inzwischen erste Fortschritte geben – die Gitarren könnten also doch noch rechtzeitig zur Eröffnung im Museum ankommen.

Die Ausstellung im Rock & Roll Hall of Fame ist die erste große Museumsschau, die sich dem Kapitel McCartney und seiner Band Wings widmet. Das Museum beschreibt Wings als "eine prägende Kraft der Rockmusik der 1970er Jahre, die die Lücke zwischen dem Ende der Beatles und dem Aufstieg einer neuen Ära der Popmusik überbrückte". Während die Situation rund um die Gitarren noch in der Schwebe ist, steht Paul bereits vor seinem nächsten großen Auftritt: Der Musiker tritt als musikalischer Gast beim Staffelfinale von "Saturday Night Live" auf die Bühne.

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