Camilla verbündet sich mit William gegen Eugenie & Beatrice

Innerhalb der britischen Königsfamilie soll es massive Spannungen rund um die Schwestern Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) geben. Königin Camilla (78) soll die sogenannte "Anti-York-Fraktion" im Palast anführen und damit aktiv darauf drängen, dass die Royals Abstand zur gesamten York-Familie halten. Ein deutliches Zeichen dafür lieferte bereits die offizielle Bekanntgabe von Eugenies dritter Schwangerschaft durch den Buckingham Palace, wie Mail on Sunday berichtet: In der Mitteilung war zwar davon die Rede, dass König Charles (77) "entzückt" über die Neuigkeit sei – Camillas Name fehlte jedoch auffällig. Auch Prinz William (43) soll in dieser Angelegenheit klar auf Camillas Seite stehen.

Wie die Mail on Sunday unter Berufung auf eine Quelle berichtet, drängt Camilla den König schon seit Längerem zu entschlossenem Handeln. "Sie hielt sich bei dem Skandal eine Weile lang zurück, aus Rücksicht auf die familiären Bindungen des Königs und auf seine Gesundheit. Aber als sich die Gesundheit des Königs verbesserte, war sie maßgeblich daran beteiligt, ihn zum Handeln zu bewegen", heißt es aus dem Umfeld des Palastes. Demnach soll die Königin sogar der Meinung sein, dass Beatrice und Eugenie ihre Titel freiwillig ablegen sollten und sich dafür einsetzen, dass die gesamte York-Familie aus der Thronfolge gestrichen wird. Prinz William wiederum soll vor allem wegen der Verbindungen seiner Cousinen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) beunruhigt sein. Eine Quelle erklärt weiter: "William wollte die Mädchen ursprünglich nicht durch die Sünden ihres Vaters belasten, aber die Epstein-Enthüllungen haben diesen Plan zunichte gemacht. Die Tatsache, dass er und Kate die Baby-Neuigkeit öffentlich nicht beglückwünscht haben, zeigt, wie sehr sich die Dinge verändert haben."

Trotz des offenbar wachsenden Widerstands soll König Charles seinen Nichten gegenüber nach wie vor wohlgesonnen sein. "Der König ist Beatrice und Eugenie sehr zugetan", betont eine weitere Quelle. In der Vergangenheit soll William die Schwestern sogar noch dazu eingeladen haben, ihm und Prinzessin Kate bei der Ausrichtung einer der Gartenpartys im Buckingham Palace zu helfen – bei der jüngsten Veranstaltung dieser Art waren sie jedoch nicht dabei. Die Spannungen haben sich zuletzt auch rund um Eugenies Schwangerschaftsankündigung gezeigt: Einem Bericht zufolge hatten sie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) zunächst sogar erwogen, die Nachricht ohne Beteiligung des Palastes selbst publik zu machen, weil sie eine kühlere Reaktion befürchtet hatten.

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Imago Königin Camilla und Prinz William beim Besuch der Ostermesse 2026

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

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Imago Königin Camilla und Prinz William auf dem Balkon des Buckingham Palace beim VE-Day-80-Jubiläum in London