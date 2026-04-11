Familienzoff der Wollnys: Sarafina stärkt Silvia den Rücken

Der Familienstreit bei den Wollnys geht in die nächste Runde. Sarafina Wollny (31) mischt nun kräftig mit. Die TV-Bekanntheit hat sich auf Instagram öffentlich zu Wort gemeldet und sich klar auf die Seite ihrer Mutter Silvia Wollny (61) gestellt. In einem emotionalen Statement macht sie deutlich, dass sie fest hinter dem Familienoberhaupt steht – und fordert auch ihre Schwestern auf, dasselbe zu tun. "Und ich finde, all deine Kinder sollten das genauso wissen und auch den Mut haben, vor dir zu stehen, wenn solche Dinge behauptet werden", schreibt sie in ihrem Post.

Hintergrund des eskalierenden Streits sind Vorwürfe rund um eine angebliche Spendenveruntreuung im Zusammenhang mit dem Erdbeben in der Türkei vor drei Jahren. Schon seit Wochen bekriegen sich Silvia, Tochter Loredana Wollny (22) und deren Ehemann Servet öffentlich über die sozialen Medien. Sarafina kann den Hass ihrer kleinen Schwester und deren Mann auf die eigene Mutter nicht verstehen. "Ich verstehe einfach nicht, wie man so viel Hass gegen einen Menschen entwickeln kann, der immer nur gibt und immer für andere da ist. (...) Dein Herz ist so voller Liebe, und genau diese Liebe hast du uns unser ganzes Leben lang geschenkt", richtet sie sich in dem Post direkt an Silvia. Zuletzt hatte Schwiegersohn Servet zudem schwere Anschuldigungen gegen seine Schwiegermutter erhoben und angedeutet, Silvia könnte wegen TV-Dreharbeiten eine Mitschuld an einer Erkrankung seiner Tochter Aria tragen.

Sarafina hatte in diesem Streit bereits Stellung für ihre Mutter bezogen. "Wir lieben dich", kommentierte sie bereits im März ein Reel ihrer Mama und stärkte ihr damit den Rücken. Silvia selbst hatte die Vorwürfe ihres Schwiegersohns zuvor als "falsche Tatsachenbehauptungen" bezeichnet und sich gegen die Anschuldigungen zur Wehr gesetzt. Die Realitystars, die durch die Sendung Die Wollnys bekannt wurden, gehören mit ihren elf Kindern zu einer der bekanntesten Großfamilien Deutschlands. Sarafina ist selbst dreifache Mutter und gehört ebenfalls zum festen Cast der Sendung.

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Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Star

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026