"Avengers: Doomsday": Kathryn Newtons Rückkehr bestätigt

Kathryn Newton (29) kehrt ins Marvel Cinematic Universe zurück! Die Schauspielerin bestätigte jetzt auf Instagram ihre Rückkehr als Cassie Lang in "Avengers: Doomsday". In einem humorvollen Clip packte sie eine Box aus, in der sich ein Regiestuhl mit ihrem Namen auf der Rückseite und dem Filmlogo auf der Vorderseite befand – ganz in der Tradition, mit der Marvel zuletzt die Besetzung des neuen Superheldenfilms kommuniziert hatte. "Er ist winzig, weil Cassie Lang winzig wird", scherzte Kathryn in dem Video – eine Anspielung auf die Fähigkeiten ihrer Figur, die in die Fußstapfen ihres Vaters Scott Lang alias Ant-Man tritt.

Ganz überraschend kam die Bestätigung dabei nicht mehr: Marvel hatte beim Branchenevent CinemaCon bereits einen Trailer gezeigt, in dem Scott Lang seiner Tochter einen Kuss auf den Kopf gibt. Auch Paul Rudd (57) ist also wieder als Scott Lang mit von der Partie. Der Cast von "Avengers: Doomsday" liest sich wie ein Who-is-Who des MCU: Chris Evans (44), Chris Hemsworth (42), Letitia Wright (32) und Simu Liu (37) sind dabei, ebenso wie Patrick Stewart (85) als Professor Xavier, Ian McKellen (86) als Magneto und Channing Tatum (46) als Gambit. Robert Downey Jr. (61) schlüpft diesmal in die Rolle des Bösewichts Doctor Doom. Regie führen Joe (54) und Anthony Russo (56), die bereits "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" inszeniert hatten. Der Film soll 2026 in die Kinos kommen.

Für Kathryn ist es die Rückkehr zu einer Rolle, die sie mit "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" übernommen hatte – und die eine lange Geschichte hat. Cassie Lang wurde im MCU bereits von zwei anderen Schauspielerinnen gespielt, bevor die heute 29-Jährige den Part übernahm: Abby Ryder Fortson verkörperte die Figur in den ersten beiden Ant-Man-Filmen, Emma Fuhrmann (24) spielte die Teenager-Version in "Avengers: Endgame". Zuletzt war Kathryn in Produktionen wie "Lisa Frankenstein" und "Griffin in Summer" zu sehen.

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Getty Images Kathryn Newton im Februar 2024

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Getty Images Kathryn Newton, Schauspielerin