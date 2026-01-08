Jubiläum bei ProSieben: "Schlag den Star" feiert 100 Folgen

Schlag den Star macht die 100 Folgen voll! Am Sonntag steigt aus diesem Anlass um 20:15 Uhr das große Jubiläumsduell von ProSieben und SAT.1. Dabei werden acht Promis in zwei Teams antreten. Für ProSieben gehen Annemarie Carpendale (48), Andrea Kaiser (43), Thore Schölermann (41) und Simon Gosejohann (49) an den Start. Das SAT.1-Team bilden Marlene Lufen (55), Caroline Frier (42), Matthias Killing (46) und Aaron Troschke (36). Gastgeber des Abends ist, wie gewohnt, der Moderator Matthias Opdenhövel (55), während Kultstimme Ron Ringguth (59) jedes Spiel kommentiert.

Die Teams sind dabei nicht zufällig zusammengewürfelt. Es treten vier Gesichter der jeweiligen Sender gegeneinander an. Annemarie kennen ProSieben-Fans von "taff", Andrea ist Moderatorin bei "ran", Thore coacht bei The Voice of Germany und auch Chris hat mehrere Shows bei dem TV-Giganten. Marlene und Matthias sind währenddessen für das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" bekannt, Aaron ist den Zuschauern von Promi Big Brother ein Begriff und Caroline begeistert regelmäßig die Fans der "Landarztpraxis".

In all den Jahren "Schlag den Star" gab es einige Meilensteine. Der erste Star, der die Challenge annahm und gewann, war Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg (57). Unvergessen bleibt zudem das epische Duell von Lena Meyer-Landrut (34) und Lena Gercke (37) im Jahr 2017, das nach Angaben des Senders erst nach fast sechs Stunden endete und 8,78 Millionen Menschen erreichte. Im Gegensatz dazu lieferten Sarah Engels (33) und Evelyn Burdecki (37) im Februar 2025 die kürzeste Sendung mit nur 3 Stunden und 44 Minuten. Das spektakulärste Comeback gelang Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster: Aus 0:45 wurde ein Endstand von 63:57 gegen Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Cosar (44).

Anzeige Anzeige

ProSieben / Joyn "Schlag den Star"-Kandidaten vom 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Annemarie Carpendale, Bambi 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben / seven.One Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar und Lutz van der Horst und Fabian Köster bei "Schlag den Star"