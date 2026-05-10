Frauenpower pur: "Schlag den Star" endet mit Unentschieden

Das gab es noch nie bei Schlag den Star. Samstagabend traten Ekaterina Leonova (39) und Isabel Edvardsson (43) gegen Vanessa Mai (34) und Lola Weippert (30) an – Frauenpower pur. Doch keines der Duos war dem anderen überlegen, denn die Show endete mit einem Unentschieden. Bis tief in die Nacht kämpften die vier Frauen um den Titel. Erst um 2 Uhr kam es zu einem Ergebnis. Das letzte Spiel lautete "Halten" und forderte Kraft. Zusammen sollten die Teams eine 4,7 Kilogramm schwere Stange mit ihren Füßen halten. Verloren hat, wer als Erstes aufgibt. Doch das wollte offenbar keine. Nach zwölf Minuten kommen Isabel, Ekat, Lola und Vanessa zu dem Schluss, dass es gut ist. Sie wollen sich das Preisgeld teilen und gemeinsam gewinnen. "Es gab noch nie ein Unentschieden", stellte Moderator Matthias Opdenhövel (55) überrascht fest.

Für die Vier war aber genau das der Grund, zufrieden zu sein. "Dann gehen wir in die Geschichte ein!", freute sich Ekat. Und auch Lola findet: "Es hat nicht nur eine Frau Platz am Tisch, sondern vier!" Das Publikum beginnt schließlich einen Countdown zu zählen und am Ende lassen die vier gleichzeitig die Stangen fallen – ein historischer Moment bei "Schlag den Star". Schon während der Sendung ließ sich nur schwer ein Favorit ausmachen. Es gab sogar einen kurzen Schreckmoment, als Schlagersängerin Vanessa bei dem Spiel "Aufbauen und beschützen" anfing zu bluten. Eines der Teams sollte Flaschen an einer Linie aufstellen, während das andere diese mit Bällen umwirft. Vanessa bekam versehentlich einen Ball auf die Nase. Die Sanitäter vor Ort reagierten direkt und versorgten sie. Nach einer Werbepause konnte die 34-Jährige wieder zurück. Werferin Isabel entschuldigte sich sofort, aber Vanessa nahm es gelassen und erklärte, eine Ibu habe es geregelt.

Das Frauen-Duell sicherte ProSieben zudem eine beeindruckende Quote. Laut dem Presseportal schalteten insgesamt 4,22 Millionen Menschen "Schlag den Star" ein, was dem Sender einen Marktanteil von 14,6 Prozent einbrachte. Ein zufriedenstellendes Ergebnis, bedenkt man, dass mit dem großen DSDS-Finale auf RTL große Konkurrenz aufgefahren wurde. Das ist die erfolgreichste Episode der Spielshow seit etwa einem Jahr. Und auch die Kandidatinnen sind glücklich. "Der Abend war unfassbar. Ich hatte schon zwei 'Schlag den Star'-Sendungen und keine war so krass wie diese. Körperlich nicht und auch von der Wertschätzung her nicht", schwärmte Vanessa im Nachhinein gegenüber dem Portal. "So einen spannenden Abend hatten wir noch nie. Wir waren fast am Ende, die letzten Spiele waren der Wahnsinn", findet auch Ekat.

Anzeige Anzeige

© Joyn/Willi Weber Ekaterina Leonova, Isabel Edvarsson, Vanessa Mai und Lola Weippert bei "Schlag den Star", Mai 2026

Anzeige Anzeige

Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin

Anzeige Anzeige

© Joyn / Benedikt Müller / Willi Weber / Steffen Z. Wolff Isabel Edvardsson, Ekaterina Leonova, Lola Weippert und Vanessa Mai auf dem "Schlag den Star"-Promo-Bild