Senderduell: Dieses Team gewinnt bei "Schlag den Star"

Was für ein Showdown bei der Jubiläumsausgabe von Schlag den Star! Zur 100. Show verwandelte sich das Studio am späten Sonntagabend in ein tobendes Senderduell, als Team ProSieben gegen Team Sat.1 antrat – mit insgesamt acht Promis im Wettkampfmodus. Für ProSieben gingen Annemarie Carpendale (48), Andrea Kaiser (43), Simon Gosejohann (50) und Thore Schölermann (41) an den Start, für Sat.1 kämpften Caroline Frier (42), Marlene Lufen (55), Matthias Killing (46) und Aaron Troschke (36) um Ruhm, Ehre und 100.000 Euro. Bis weit nach Mitternacht lieferten sich die beiden Senderfamilien ein wildes Hin und Her – bis Aaron im allerletzten Spiel buchstäblich alles hängen ließ und zum Helden der Nacht wurde.

Der Abend war geprägt von Chaos und skurrilen Momenten. Moderator Matthias Opdenhövel (55) verzweifelte bereits beim Auftaktspiel "Tauziehen" an der chaotischen Rasselbande: "Das geht gut los. Acht Leute, die nicht zuhören", kommentierte er. Eine Verletzung sorgte für eine kurze Unterbrechung, als sich Andrea von ProSieben den Fuß verletzte. Caroline vom Sat.1-Team zeigte sich hingegen beim Zorbingball-Spiel nicht gerade sportlich und verweigerte die Teilnahme aufgrund von Platzangst. Im Laufe des Abends wurde unter anderem bei Klassikern wie "Blamieren oder Kassieren" lautstark um Punkte gestritten, bevor das entscheidende Spiel "Team-Reck" schließlich die Entscheidung brachte. Aaron zeigte hier besonders starken Einsatz. Mit seiner letzten Aufbäumung sicherte er dem Team Sat.1 den Sieg und damit 100.000 Euro, die an die Arche und die Tafel gespendet wurden.

Der Abend stand auch im Zeichen vertrauter Gesichter: Annemarie und Thore sind Publikumslieblinge, die man seit Jahren aus der ProSieben-Familie kennt, Marlene und Matthias prägen das Sat.1-Gesicht am Morgen. Aaron, der als Realitystar, Moderator und Unternehmer eine treue Community mitbringt, setzte diesmal auf pure Willenskraft und Teamspirit. Kommentator Ron hielt die Spannung hoch und feuerte in der Schlussminute an: "Aaron kann jetzt der Held hier werden!", rief er bei Sat.1. Für Fans war es ein Wiedersehen mit der eingespielten Show-Dynamik aus Moderator, Kultstimme und prominenten Duellanten, die zwischen Kabbeleien, Pipi-Pausen und kleinen Patzern den Charme des Abends ausmachten. Hinter den Kulissen verbindet viele von ihnen ein langes Miteinander – umso größer der Jubel, als nach einer langen Nacht gemeinsam gefeiert werden konnte.

ProSieben / Joyn "Schlag den Star"-Kandidaten vom 11. Januar 2026

Getty Images Aaron Troschke, Webstar

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025