Thorsten Legat fordert Harald Glööckler zum TV-Duell heraus

Bei Schlag den Star kommt es im April zu einem Showdown der Legenden: Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (57) tritt am Samstag, dem 18. April, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben gegen Modedesigner Harald Glööckler (60) an. Im Kölner Studio prallen damit ein kampferprobter Realitystar und ein exzentrischer Modemogul aufeinander, die beide schon etliche TV-Schlachten geschlagen haben. Moderiert wird das Spektakel von Matthias Opdenhövel (55), während Sportkommentator Ron Ringguth das Geschehen einordnet. In bis zu 15 Spielen müssen Thorsten und Harald dann Kraft, Köpfchen, Geschick und vor allem starke Nerven beweisen – nur einer kassiert am Ende das dicke Preisgeld.

Für Thorsten ist es ein Déjà-vu: Der frühere Bundesligakicker stand bereits 2016 bei "Schlag den Star" in der Arena. Damals unterlag er nach einem heißen Duell Tänzer und Fitnesscoach Detlef D! Soost (55). Ursprünglich machte sich der gebürtige Bochumer auf dem Rasen einen Namen. Zwischen 1986 und 2001 lief er in der Bundesliga unter anderem für den VfL Bochum, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und Schalke 04 auf. Später trainierte er bis 2019 mehrere Amateurteams. Den meisten Zuschauern ist Thorsten inzwischen aber vor allem als Realitystar vertraut: 2016 kämpfte er sich mit seinem Schlachtruf "Kasalla!" im Dschungelcamp auf Platz drei und tauchte danach immer wieder als harter Drill-Instructor in Spezialausgaben von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf. Dazu kamen Auftritte in Shows wie Ninja Warrior Germany, Das Sommerhaus der Stars, The 50, Das große Promi-Büßen oder "Eltons 12".

Harald bringt ganz andere Erfahrungen mit in den Ring. Der Designer gründete Ende der 1980er-Jahre das Label Pompöös und verkaufte seine oft funkelnden Kreationen ab 2004 auch über Teleshopping-Sender. Ein größeres Publikum lernte den extravaganten Fashionexperten kennen, als seine TV-Präsenz ab 2010 deutlich zunahm. Er saß zum Beispiel in der Jury von "Let’s Dance" und ließ die Kameras in Reality-Dokus wie "Herr Glööckler zieht um" oder "Glööckler, Glanz und Gloria" in seinen Alltag blicken. 2022 zog Harald ins "Dschungelcamp" und schaffte es dort bis ins Halbfinale. Später sorgte der Unternehmer mit seinen emotionalen Urteilen in der Styling-Show My Style Rocks für Gesprächsstoff und holte 2025 in Promi Big Brother den zweiten Platz. Bei "Schlag den Star" treffen mit Thorsten und Harald nun zwei Männer aufeinander, die es gewohnt sind, im Rampenlicht zu stehen – und die wissen, wie man ein Studio zum Kochen bringt.

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Collage: IMAGO / BOBO, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Thorsten Legat und Harald Glööckler

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Getty Images Harald Glööckler beim Pompoeoes Provence Launch im Hotel Adlon in Berlin, 19. Juni 2024.

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RTL / Markus Hertrich Das "Ninja Warrior Germany – Promi-Special"-Team Wonti Philipp Boy, Thorsten Legat, Marie Mouroum un

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