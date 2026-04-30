"Schlag den Star"-Frauenpower: Sie treten gegeneinander an

Schlag den Star geht in eine neue Runde. Diesmal steht alles im Zeichen der Frauen. Zwei Duos aus echten Powerfrauen treten gegeneinander an. Auf dem offiziellen Instagram-Account von ProSieben wurde jetzt ein Promo-Foto veröffentlicht, das die neuen Gegnerinnen ankündigt. Auf der einen Seite steht das Team Let's Dance – Profitänzerin Ekaterina Leonova (39) tritt zusammen mit Isabel Edvardsson (43) an. Das gegnerische Team bilden beste Freundinnen, die sogar einen Podcast zusammen haben: Schlagerstar Vanessa Mai (33) und Moderatorin Lola Weippert (30). Los geht es schon in wenigen Tagen, am 9. Mai.

Die Spannung und die Erwartungen sind groß, denn immerhin treffen hier vier echt starke Frauen aufeinander. "Ich bin so aufgeregt", kommentiert Lola den Beitrag. Und auch Isabel kann es kaum erwarten: "Juhu, ich freue mich." Unterstützung gibt es zudem nicht nur von Fans, sondern auch aus den Reihen der Promis. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (45) meint begeistert: "Girls Team." Komiker Simon Gosejohann (50), der in diesem Jahr zusammen mit Ekat in der Tanzshow antrat, fiebert ebenfalls mit: "Wuhu, mega!" Die Fans sind ähnlicher Meinung. Sie supporten die Teams mit Kommentaren wie "Wir lieben ja wohl alles daran" oder "Da wird natürlich eingeschaltet".

Das letzte Duell bei "Schlag den Star" wurde am 18. April ausgestrahlt. Hier kämpften Designer Harald Glööckler (60) und Ex-Fußballer Thorsten Legat (57) gegeneinander. Am Ende triumphierte Thorsten mit einem klaren Vorsprung. Die Zuschauer waren damit aber alles andere als zufrieden. Unmittelbar nach dem Ende der Show kritisierten sie, die Paarung sei unfair gewesen. "Wer hat denn die beiden Gegner füreinander ausgesucht? Das ist ja irgendwie schon unfair und von vornherein klar, wer gewinnt", schimpfte nicht nur ein User unter anderem bei Instagram. Auch in der Ausgabe davor lief schon nicht alles reibungslos. Etwas ausgeglichener waren die Gegner Sebastian Ströbel (49) und Henning Baum (53). Besonders in den Challenges außerhalb des Studios hatten die beiden Schauspieler mit den Bedingungen zu kämpfen: Erst erschwerte ein Sturm eines der Spiele, später streikte die Technik. Dennoch schaffte Sebastian es, sich gegen Henning durchzusetzen.

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© Joyn / Benedikt Müller / Willi Weber / Steffen Z. Wolff Isabel Edvardsson, Ekaterina Leonova, Lola Weippert und Vanessa Mai auf dem "Schlag den Star"-Promo-Bild

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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© Joyn/Willi Weber Thorsten Legat als "Schlag den Star"-Sieger, April 2026