Mit ihm will Fabian Hambüchen unbedingt zu "Schlag den Star"

Fabian Hambüchen (38) hat einen klaren TV-Traum – und sogar schon den perfekten Gegner im Kopf. Im Gespräch mit Promiflash verrät der frühere Turnstar: "Ich wäre dafür, endlich mal gegen René Casselly bei Schlag den Star anzutreten – darauf warte ich schon die ganze Zeit." Der Olympiaheld erzählt, dass er auf die passende Gelegenheit hofft, für ein Duell mit dem Zirkusartisten. Gedreht würde das Ganze wie gewohnt im TV-Studio, an einem Abend, an dem sich zwei prominente Kontrahenten in einem XXL-Duell alles abverlangen. Für Fabian wäre es das nächste große TV-Kapitel an der Seite eines Mannes, der wie er sportliche Höchstleistungen gewohnt ist.

Ganz fremd ist die bunte Fernsehwelt dem Ex-Turner ohnehin nicht. Fabian stand schon mehrfach für große Shows vor der Kamera: Bei Let's Dance fegte er übers Parkett, in "Klein gegen Groß" stellte er sich cleveren Kids, bei Das Duell um die Welt musste er Mut und Nervenstärke beweisen. In wenigen Tagen ist er wiederum beim TV Total Turmspringen mit von der Partie: Am 10. Januar wetteifert er gegen Stars wie Filip Pavlovic (31), Thorsten Legat (57), Julia Römmelt (31) oder Flying Uwe (38).

Gegenüber Promiflash verriet Fabian, wie hart er für seinen großen TV-Auftritt trainierte. "Ich halte mich generell immer fit und bin auch noch öfter in der Turnhalle – somit habe ich das Koordinative nicht verlernt und kann meine Sprünge recht schnell wieder abrufen", zeigte sich Fabian im Interview selbstbewusst. Seine Vorbereitung setzte auf Routine, Körpergefühl und das richtige Timing. Besonders an den Abläufen habe er gefeilt, um auf dem Brett stabil zu stehen und sauber im Wasser einzutauchen.

RTL / Markus Nass Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"

Getty Images René Casselly und Fabian Hambüchen beim RTL-Turmspringen, Februar 2023

RTL / Jörn Strojny Fabian Hambüchen, "Let's Dance"-Kandidat 2025