Aurelia abgeneigt: Hat es sich mit Calvin Ogara ausgeküsst?

Was zunächst nach einem heißen Flirt aussah, scheint sich bei Aurelia Lamprecht (27) und Calvin Ogara bereits abzukühlen. In der Realityshow Match My Ex knutschten die beiden noch vor wenigen Tagen miteinander – doch nun hat die Realitydarstellerin ein ungutes Gefühl entwickelt. Der Grund: Calvin klammert ihr zu sehr. Statt das offene Gespräch mit ihm zu suchen, vertraute sie sich zunächst anderen Kandidaten an, darunter ihrem Ex Rob Solo, Francesca Brinley und Anna Iffländer (30). Auch gegenüber Tim Kühnel (29) sprach Aurelia über ihre Gefühle. Sie schilderte ihm eine Situation, die ihr unangenehm aufgestoßen war: "Ich habe ein bisschen mit Rob geredet und dann kam Calvin und meinte: 'Wo warst du die ganze Zeit, ich habe dich vermisst.'"

Tim brachte das auf den Punkt – sei das nicht etwas zu viel? Die Realitydarstellerin stimmte ihm zu und machte ihre Haltung deutlich: "Ich will gerade meinen Spaß haben. Wenn Nähe da ist, ist Nähe da, aber ich will gerade keine Verantwortung übernehmen." Dass sie sich zu Beginn der Show noch nicht festlegen möchte, zeigte sich auch in ihrer Reaktion auf den Abschied von Calvin Steiner, der als erster Mann die Villa verlassen musste – in seiner letzten Nacht schlich sie sich heimlich zu ihm ins Bett und verriet ihm, dass sie es schade findet, dass er geht. Nachdem Francesca die neuesten Neuigkeiten über Aurelias Gefühle an Leandro Fünfsinn (26) weitergegeben hatte, wollte dieser seinen guten Kumpel Calvin darüber informieren. Francesca versuchte Aurelia zu überzeugen, das Gespräch selbst zu suchen, bevor Leandro ihr zuvorkam – doch Aurelia zuckte nur die Schultern.

Aurelia und Calvin sind nicht die einzigen Kandidaten in "Match My Ex", die sich in der Villa näherkommen. Das Format bringt Singles und ihre Exes zusammen, um herauszufinden, ob alte Gefühle neu entflammen – oder ob sich etwas Neues entwickelt. Wie der Teaser zur elften Folge bereits andeutet, wird Calvins Geduld bald auf die Probe gestellt: Er erfährt von Aurelias innerem Zwiespalt und spricht sie darauf an. Genau diese Situationen zeigen, wie schnell sich Dynamiken in Reality-Formaten verändern, wenn Emotionen, Freundschaften und alte Ex-Geschichten auf engem Raum aufeinandertreffen.

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CH Media Entertainment Aurelia Lamprecht und Calvin Ogara in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"

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Joyn Calvin Steiner bei "Match My Ex" 2026