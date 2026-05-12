Preisgekrönt und unter Druck: Owen Cooper zurück zur Schule

Noch am Sonntag stand Owen Cooper im Rampenlicht der BAFTA TV Awards in der Londoner Royal Festival Hall – und das gleich mit einem Siegerlächeln. Der 16-jährige Schauspieler räumte in der Kategorie Bester Nebendarsteller ab und beendete damit eine beeindruckende Preissaison auf dem absoluten Höhepunkt. Denn während sich beim Shootingstar die Trophäen stapeln, wartet auf ihn in dieser Woche eine ganz andere Herausforderung: In seiner Heimatstadt Warrington in der Grafschaft Cheshire sitzt er wieder im Klassenzimmer und schreibt seine GCSE-Prüfungen – der britische Schulabschluss, der noch bis zum 26. Juni läuft.

Mit dem BAFTA hat Owen nun alle wichtigen Preise der amerikanischen und britischen TV-Welt gewonnen: Emmy, Golden Globe, Critics Choice, Gotham Award, Independent Spirit Award und den National Television Award – und das für seine allererste Schauspielrolle überhaupt. In der Netflix-Serie "Adolescence" spielte er den Mordverdächtigen Jamie Miller an der Seite von Stephen Graham. Als der Film gedreht wurde, war Owen gerade einmal 14 Jahre alt. Um sein Schulpensum nicht zu vernachlässigen, erhielt er damals Unterricht direkt am Set. Im Januar, mitten im Prüfungsstress der Scheinprüfungen, reiste er gleichzeitig in die USA, um Auszeichnungen entgegenzunehmen, so Daily Mail.

Dass Schule und Stardasein nicht immer leicht zu vereinbaren sind, hat Owen selbst offen zugegeben. Im Gespräch mit US-Talkmoderator Jimmy Kimmel (58) im September 2025 gestand er, dass es schulisch "furchtbar" laufe – und sein ungeliebtestes Fach sei Mathe. "Wenn du bei den Emmys sitzt und von all diesen berühmten Schauspielern umgeben bist, denkst du dann: 'Brauche ich Algebra wirklich?'", fragte Kimmel. "Das denke ich jeden Morgen, bevor ich zur Schule gehe", antwortete Owen. In einer früheren Talkshow-Sendung, "The Graham Norton Show", verriet er seine Pläne: "Ich habe noch meine GCSEs zu erledigen. Noch etwa sechs Monate, dann bin ich weg – und dann werde ich hoffentlich Schauspieler."

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Getty Images Owen Cooper bei den BAFTA Television Awards 2026

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Imago Owen Cooper hält seinen Emmy-Award als Bester Nebendarsteller für "Adolescence", 14. September 2025

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Getty Images Owen Cooper bei der Sondervorstellung von "Adolescence" in London