Dreh mit RTL: Zahlte Sender Janina El Arguiouis Bauch-OP?

Nachdem sie 76 Kilogramm abgenommen hatte, ließ sich Janina El Arguioui (38) die Bauchdecke straffen und RTL war bei dem Eingriff inklusive Kamerateam dabei. Die ehemalige DSDS-Finalistin teilt ihren Weg bereits offen mit ihren Followern auf Instagram. Dass ein Fernsehsender die Sängerin bei diesem persönlichen Schritt begleitet, sorgt nun aber für Diskussionen: Eine Followerin namens Leila warf Janina vor, RTL habe im Gegenzug für den Dreh die Kosten der Operation übernommen.

Diesen Vorwurf ließ die Sängerin nicht auf sich sitzen und meldete sich in ihrer Instagram-Story zu Wort. "Keinen einzigen Cent bekomme ich von RTL dafür", stellte Janina dort klar. Damit nicht genug: Sie appellierte an die Followerin und bat sie, keine Gerüchte in die Welt zu setzen. "Du setzt einfach so einen Satz in die Welt, der absolut nicht stimmt", so Janina. Sie forderte Leila auf, einen Beweis zu liefern, dass die OP-Kosten übernommen wurden und ergänzte: "Ich erzähle einfach nur meine Geschichte. Aber du kannst ja mal RTL fragen, wie viel du bezahlen müsstest, damit sie über dich berichten." Außerdem betonte sie, aktuell keine Energie für derartige Auseinandersetzungen zu haben: "Ich bin gerade am Heilen."

Auch körperlich ging es nach dem Eingriff für Janina Schritt für Schritt weiter. In einem Video aus dem Krankenhaus zeigte sie ihre allerersten Schritte nach der OP. Es war ein emotionaler Moment, denn leicht fiel ihr das nicht. "Das hier waren meine ersten Schritte ganz alleine nach der OP. Langsam. Vorsichtig. Mit Schmerzen. Aber auch mit so viel Dankbarkeit im Herzen", schrieb sie auf Social Media. Gleichzeitig machte sie ihren Fans Mut und bedankte sich für den Rückhalt aus der Community: "Eure Nachrichten haben mich die letzten Tage so getragen."

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Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Mai 2026

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Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Januar 2026

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Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui nach ihrer Bauchdeckenstraffung

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