Kurz vor dem ESC: Sarah Engels leidet an Kreislaufproblemen

Sarah Engels (33) kämpft kurz vor der großen Show des Eurovision Song Contest in Wien mit Kreislaufproblemen. Die Sängerin, die Deutschland beim ESC-Finale am 16. Mai vertreten wird, meldete sich wenige Stunden vor ihrer ersten Probe in der Wiener Stadthalle mit dem beunruhigenden Gesundheits-Update auf Instagram. "Mir ist gerade ganz schwarz vor Augen", schrieb sie dort und wandte sich gleichzeitig mit einem Hilferuf an ihre Community: "Suche eine Physio oder Chiropraktiker in Wien."

Was genau hinter den Beschwerden steckt, lässt Sarah offen. Allerdings postete sie auf Instagram auch ein Foto mit Wärmepflastern und einem Muskel- und Gelenkfluid – Produkte, die typischerweise bei Verspannungen oder Schmerzen in Rücken, Gelenken und Muskeln eingesetzt werden. Schon Sarahs Reise nach Wien lief nicht reibungslos: Ihr Koffer mit sämtlichen Bühnenoutfits ging auf dem Hinflug verloren. Später meldete sich die Fluggesellschaft bei der Sängerin und reichte die Sachen nach.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah in den vergangenen Wochen mit gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen hatte. Schon kurz vor ihrer Abreise nach Wien hatte ein Virus sie so schwer erwischt, dass sie erschöpft an einer Infusion hängen musste – wie sie in einem Foto auf Instagram teilte. In Wien steht Sarah vor einem eng getakteten Zeitplan: Neben den Proben in der Stadthalle stehen auch die beiden Halbfinalshows sowie zahlreiche Promo-Verpflichtungen an, bevor sie am großen ESC-Abend für Deutschland auf der Bühne stehen soll.

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Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026