Ergebnis überraschte: Denise Richards hatte erstes Facelift

Denise Richards (55) hat sich erstmals öffentlich zu ihrem Facelift geäußert und spricht im Interview mit dem Magazin Allure offen über den kosmetischen Eingriff. Die Schauspielerin ließ sich vor rund acht Monaten komplett im Gesicht operieren und teilte nun sogar Fotos von der Prozedur. "Ich wollte alles wieder dahin zurücklegen, wo es vorher war", erklärte die 55-Jährige gegenüber dem Magazin. Denise gab zu, dass sie vor dem Eingriff große Angst gehabt habe. "Ich war verängstigt. Ich stehe seit meinen Zwanzigern in der Öffentlichkeit, die Leute wissen, wie ich aussehe – ein Facelift ist nichts, was ich hätte verstecken können", so das frühere Playboy-Model.

Die Schauspielerin enthüllte, dass ihr Ex-Mann Aaron Phypers die Information über die Operation bereits vor ihrer geplanten Enthüllung an die Presse weitergegeben hatte. Er habe sogar einen Fotografen zu einem Termin geschickt, bei dem sie eine Mikronadelbehandlung für ihre Narben erhielt. Ihr Ex-Mann habe behauptet, das Facelift sei verpfuscht worden, was sie als "wirklich lächerlich" bezeichnete. "Ich habe hin und her überlegt, ob ich etwas über mein Facelift sagen soll – aber er hat die Katze sozusagen aus dem Sack gelassen", sagte die Schauspielerin. Die Operation umfasste auch ein Brow-Lifting, eine Oberlider-Korrektur, ein Liplift an den äußeren Mundwinkeln sowie ein Fett-Grafting. Über das Ergebnis zeigte sie sich jedoch beeindruckt: "Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist tatsächlich schockierend." Es war nicht Denises erste Schönheitsoperation. Die Ex-Frau von Charlie Sheen (60) ließ sich bereits mit 19 Jahren die Brüste vergrößern und hatte seitdem mehrere Folgeeingriffe an ihren Implantaten. Das Facelift war jedoch ihr erster kosmetischer Eingriff im Gesicht.

Spannend findet Denise vor allem, wie offen andere bekannte Gesichter plötzlich im privaten Gespräch werden, seit sie selbst so transparent mit ihrem Eingriff umgeht. Sie berichtet, dass Kolleginnen und Kollegen ihr nun häufiger anvertrauen, welche Schönheitsbehandlungen sie hinter sich haben – auch wenn sie keine Namen nennen möchte. Gleichzeitig will der Realitystar klarstellen, dass glatte Haut und ein verjüngtes Aussehen bei Promis nicht nur an Cremes, Sport und Hightech-Behandlungen liegen. Denise, die aus früherer Ehe mit Charlie zwei Töchter hat und außerdem eine adoptierte Tochter großzieht, gewährt mit ihrem Facelifting-Talk einen seltenen Blick hinter die Kulissen ihres Privatlebens und zeigt damit auch, wie sehr öffentliche und private Momente in ihrem Alltag ineinandergreifen.

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Instagram / deniserichards Denise Richards, Realitystar

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IMAGO / Newscom World Aaron Phypers und Denise Richards, September 2018

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Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam