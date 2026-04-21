Denise Richards trauert um ihren Ex-Partner Patrick Muldoon

Denise Richards (55) trauert um ihren Ex-Partner Patrick Muldoon (†57). Der Schauspieler ist vor wenigen Tagen an einem Herzinfarkt in seinem Zuhause in Beverly Hills gestorben, das er gemeinsam mit seiner Partnerin Miriam Rothbart bewohnte. Laut Daily Mail soll Denise völlig aufgelöst sein und kaum aufhören können zu weinen. Eine ihr nahestehende Person beschreibt dem Portal nun, wie tief sie der Verlust ihres Ex-Freundes trifft. Denise und Patrick standen sich bis zuletzt nahe, traten noch vor wenigen Wochen gemeinsam bei den Saturn Awards auf dem roten Teppich auf und arbeiteten außerdem an dem Actionthriller "Dirty Hands", der in Kürze erscheinen soll.

Gegenüber der Daily Mail erklärt der Insider: "Sie ist am Boden zerstört. Wirklich, wirklich traurig. Ich würde sagen, sie ist untröstlich." Weiter heißt es: "Patrick war der Ex, zu dem sie das beste Verhältnis hatte. Es gab immer großen gegenseitigen Respekt." Zudem schildert die Quelle, dass Denise und Patrick sich nach ihrer On-off-Beziehung in den 90er-Jahren nie ganz aus dem Leben des jeweils anderen verabschiedet hatten: "Sie verstanden sich so gut, dass sie bessere Freunde als Liebende waren, und blieben stets in Kontakt." Auch Denises Tochter Lola Rose Sheen (20) meldete sich laut The Standard zu Wort und teilte einen bewegenden Abschiedspost. "Ich dachte, du wärst derjenige, der für immer in unserem Leben sein sollte. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich immer an dich, Pat", schrieb die 20-Jährige.

Patrick wurde durch Serien wie "Days of Our Lives", "Melrose Place" und "Saved by the Bell" international bekannt und arbeitete später auch als Produzent. Sein plötzlicher Tod hat seine Familie und sein Umfeld nun spürbar aus der Bahn geworfen. Wie seine Schwester Shana Muldoon-Zappa der Daily Mail berichtete, wurde er am Sonntagmorgen von seiner Partnerin Miriam leblos im Badezimmer gefunden – kurz zuvor hatten beide noch gemeinsam Kaffee getrunken. "Es scheint, als wäre er auf dem Höhepunkt seines Lebens gewesen. Und dann einfach so plötzlich zu sterben – das ist einfach unglaublich", so Shana.

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Imago Patrick Muldoon und Denise Richards bei den Saturn Awards 2026

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Instagram / deniserichards Lola und Charlie Sheen mit Denise Richards

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