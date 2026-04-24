"Albtraum": Sami Sheen trauert um Patrick Muldoon (†57)

Sami Sheen (22) meldet sich nach dem Tod von Patrick Muldoon (†57) mit bewegenden Zeilen zu Wort. Der Schauspieler war am vergangenen Sonntag an einem Herzinfarkt gestorben. In ihrer Instagram-Story erinnerte sich die 22-Jährige am Dienstag liebevoll an den Verstorbenen und betonte, wie sehr er ihr Leben geprägt hat: "Patrick war jemand, den jeder liebte. Er war so schlagfertig und bescheiden, hat aber trotzdem immer dafür gesorgt, dass alle wussten, dass er ein Rockstar ist, und er hat sich nie darum gekümmert, was andere über ihn dachten." Auch ihre Mutter Denise Richards (55) wandte sich am selben Tag öffentlich an ihre Follower und widmete ihrem engen Freund auf Instagram ergreifende Worte.

Sami betonte in ihrem Beitrag, dass sie ihr Leben lang das Glück hatte, mit Patrick aufzuwachsen – und sich daher ein Leben ohne ihn kaum vorstellen kann: "Vom ersten bis zum letzten Tag, an dem ich ihn gesehen habe, hat er sich nie verändert. Ich war so glücklich, mit ihm aufwachsen zu können, und ich habe mein Leben noch nie ohne ihn gelebt." Außerdem repostete sie den Abschiedsbeitrag ihrer Mutter und fügte hinzu: "Ich hoffe, ich wache bald aus diesem Albtraum auf." In einem weiteren Post teilte sie ein Foto einer herzförmigen Wolke am Himmel. Sie schrieb dazu, sie habe kurz nach seinem Tod draußen gesessen und um ein Zeichen von ihm gebeten – und wenige Minuten später diese Wolke entdeckt. "Das kann kein Zufall sein", so Sami. Auch Denise bezeichnete Patrick auf Instagram als ihren besten Freund und als Familie: "Die Freundschaft, die Liebe, der Respekt und die Loyalität, die wir füreinander hatten, waren bedingungslos und selten."

Denise und Patrick lernten sich in ihrer ersten Schauspielklasse kennen, als sie 19 Jahre alt war, und blieben danach eng befreundet. Die beiden führten in den späten 1990er Jahren kurzzeitig eine Beziehung, bevor Denise den Schauspieler Charlie Sheen (60) heiratete. In ihrer Bravo-Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" erzählte sie erst im vergangenen Jahr, dass der Kontakt zu Patrick während ihrer Ehe mit Charlie pausiert hatte: "Ich habe nicht mit Pat gesprochen, als ich mit Charlie verheiratet war." Charlie habe Schwierigkeiten mit der engen Verbindung zwischen Denise und Patrick gehabt. Nach der Scheidung im Jahr 2006 fanden die beiden jedoch wieder zueinander und pflegten ihre Freundschaft bis zuletzt – erst vor wenigen Wochen traten sie gemeinsam bei den Saturn Awards auf.

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Instagram / samisheen Sami Sheen, Charlie Sheen und Denise Richards' Tochter

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Imago Patrick Muldoon im Juni 2016

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Imago Patrick Muldoon und Denise Richards bei den Saturn Awards 2026