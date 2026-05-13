BsF-International: Sie schlägt Gästen Dreierbeziehung vor

Gleich zu Beginn der neuen Staffel von Bauer sucht Frau International sorgt eine Bäuerin für einen ordentlichen Aufreger: Annette, eine 60-jährige Auswanderin, die auf einer abgelegenen Farm in Kanada lebt, überrascht ihre beiden Bewerber Silvio und Andrea mit einem ungewöhnlichen Vorschlag. Beim gemeinsamen Willkommensbarbecue auf dem Hof bringt die Bäuerin nämlich die Idee einer Dreierbeziehung ins Spiel – mit beiden Bewerbern gleichzeitig. "Ich tue mich schwer, das als Konkurrenz zu sehen. Für mich ist das hier die perfekte Ergänzung", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich kann mir durchaus vorstellen, eine Dreierbeziehung zu haben."

Dabei hatten Silvio und Andrea schon am Flughafen in Halifax eine erste Überraschung erlebt: Erst dort merkten die beiden, dass sie sich gemeinsam auf dieselbe Frau beworben haben. Der 57-jährige Bauleiter Silvio zeigte sich verunsichert – mit einer Mitbewerberin hatte er offenbar nicht gerechnet. Auch Andrea, eine 57-jährige Hundeliebhaberin aus Dresden, musste den Moment erst verarbeiten. Ein weiteres Hindernis für sie: Sie spricht kein Englisch, was Silvio als klaren Nachteil sieht, sollte es zu einem Leben in Kanada kommen. Annettes Dreierbeziehungs-Idee ließ Andrea dann im Interview keine Sekunde lang offen: "Eine Dreierbeziehung, das wäre für mich gar nichts, nein! Das kommt nicht infrage!" Silvio hingegen blieb etwas offener: "Das ist eine sehr spezielle Situation. Wer weiß, was das noch für Konstellationen geben kann? Vielleicht bin ich ja der Hahn im Korb mit zwei Mädels?"

Annette lebt auf ihrer Farm in Kanada, wohin sie ausgewandert ist. Seit ihre Kinder ausgezogen sind, fühlt sie sich einsam und sucht nun in der Sendung nach einer neuen Liebe. Dabei ist für sie das Geschlecht ihrer potenziellen Partnerin oder ihres Partners keine Voraussetzung. "Ich war mit Männern verheiratet und hatte auch schon Beziehungen mit Frauen, lasset sie kommen", sagt sie. Auch nach dem turbulenten ersten Abend bleibt Annette entspannt und offen für alle Szenarien: "Ich könnte mir vorstellen, dass denen im Laufe der Zeit der Gedanke kommt, dass das gar nicht die schlechteste Lösung wäre. Schauen wir mal, was am Ende rauskommt." Die neuen Folgen von "Bauer sucht Frau International" sind bereits bei RTL+ abrufbar und ab dem 18. Mai auch im linearen Free-TV bei RTL zu sehen.

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RTL Annette, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Andrea und Silvio, "Bauer sucht Frau International" 2026

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RTL Silvio, Andrea und Annette, "Bauer sucht Frau International 2026"

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