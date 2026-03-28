Denise Richards feiert Red-Carpet-Debüt nach ihrem Facelift

Denise Richards (55) feiert ihr Red-Carpet-Debüt nach ihrem Facelift: Bei einem Event zur US-Soap "Reich und Schön" zeigte die Schauspielerin am Donnerstag ihren neuen Look. In einem eleganten pinken Spitzenkleid mit Lingerie-Details präsentierte Denise ihren neuen Look und wirkte dabei nahezu alterslos. Ihr blondes Haar fiel in sanften Wellen über ihre Schultern, während sie mit makelloser Haut und einem strahlenden Lächeln für die Kameras posierte. Erst vor Kurzem hatte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin Allure zugegeben, dass sie sich vor acht Monaten einem vollständigen Facelifting unterzogen hatte.

In dem Interview erklärte Denise, warum sie sich zu dem drastischen Schritt entschieden hatte: "Ich wollte alles wieder an den Platz zurückbringen, wo es vorher war. Ich hatte Angst. Da ich seit meinen Zwanzigern in der Öffentlichkeit stehe, wissen die Leute, wie ich aussehe – ein Facelifting ist nichts, was ich hätte verstecken können", erklärte sie. Das Ergebnis sei beeindruckend: "Es ist wie Tag und Nacht. Tatsächlich schockierend." Ihre ältesten Töchter Sami (22) und Lola (20), die aus ihrer Ehe mit Charlie Sheen (60) stammen, waren zunächst nicht begeistert von der Entscheidung ihrer Mutter und versuchten, ihr den Eingriff auszureden, weil sie der Meinung waren, Denise sei mit 55 Jahren noch zu jung dafür.

Wie eine Quelle gegenüber Daily Mail behauptet, hatte Denise einen besonderen Grund für die Operation: Ihr Privatleben befand sich in Aufruhr, und sie wollte etwas für sich selbst tun. "Sie ist sehr glücklich, dass sie den Schritt letztes Jahr gemacht hat, weil sie sich schön fühlt. Es ist ein seltener Lichtblick in ihrem Leben, während sie gegen ihren entfremdeten Ehemann Aaron Phypers in einer hässlichen Scheidung kämpft", so die Quelle. Aaron hatte im Juli 2025 nach sechs Jahren Ehe die Scheidung eingereicht. Im Februar ordnete ein Richter an, dass Denise ihrem Ex monatlich umgerechnet 4.300 Euro an vorläufigem Unterhalt zahlen muss.

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Getty Images Denise Richards beim Bbtv Launch Event zu "Reich und Schön" in West Hollywood, März 2026

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Imago Denise Richards, Realitystar

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IMAGO / Newscom World Denise Richards und Aaron Phypers, 2019