Charlie Sheen genoss "tollen Tag" mit Ex Denise und Tochter

Charlie Sheen (60) hat auf Instagram ein seltenes Foto geteilt, das ihn gemeinsam mit seiner Ex-Frau Denise Richards (55) und ihrer gemeinsamen Tochter Lola zeigt. Der Schauspieler postete ein strahlendes Spiegel-Selfie der drei und schrieb dazu: "Ich glaube, ich musste von dem Ding hinter mir runterkommen, um wieder mit dem zu verbinden, was um mich herum ist." Zu dem Bild fügte der 60-Jährige einen Text hinzu, in dem er von einem "tollen Tag mit den Mädchen" schwärmte. Auch für seine Tochter Lola war der gemeinsame Ausflug offenbar etwas Besonderes. Die 20-Jährige, die sich normalerweise aus der Öffentlichkeit heraushält, kommentierte unter dem Beitrag: "Oh Papa!!! Ich liebe dich so sehr, der heutige Tag war so besonders für mich und ich liebe dieses Foto."

Auf dem Familienfoto fehlte allerdings eine Person: Charlies und Denises älteste Tochter Sami. Die 22-Jährige hat ein kompliziertes Verhältnis zu ihrem Vater und sprach in der Vergangenheit bereits offen über die angespannte Beziehung zwischen ihnen. In einem Podcast-Auftritt verriet Sami, dass sie mit ihrem Vater fast ein Jahr lang nicht telefoniert und seit über sechs Monaten keine Textnachrichten ausgetauscht habe. Auch in der Serie "Denise Richards & Her Wild Things" thematisierte sie im vergangenen April die Distanz zu Charlie und erklärte, dass die ersten 13 Jahre ihres Lebens mit ihm "ziemlich schlimm" gewesen seien.

Charlie und Denise waren von 2002 bis 2006 verheiratet und sind Eltern der beiden Töchter Sami und Lola. Der Schauspieler hat insgesamt fünf Kinder. Trotz der angespannten Situation mit Sami zeigte sich Charlie im September 2025 gegenüber dem Magazin People optimistisch. "Mit Sami läuft gerade etwas, aber wir werden es hinbekommen", sagte er damals. In einem Interview erklärte er weiter, dass er nicht wirklich wisse, wofür er sich entschuldigen solle, aber absolutes Vertrauen habe, dass die Krise nicht für immer anhalten werde. "Sie und ich werden das hinbekommen. Es ist zu wertvoll, um all das durch irgendeinen Moment zerstören zu lassen", betonte der Schauspieler.

Anzeige Anzeige

Instagram / charliesheen Charlie Sheen mit seiner Ex Denise und Tochter Lola

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sam