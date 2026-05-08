"Erbärmlich": Iris Katzenberger reagiert auf Peters Kritik

Iris Katzenberger (58) schlägt zurück! Nachdem Peter Klein (59) seine Ex-Frau nach dem Liebes-Aus mit Yvonne Woelke (46) in einem Interview scharf angegriffen und sie sogar als "das Letzte auf der Erde" bezeichnet hatte, meldet sich die Reality-Bekanntheit nun selbst zu Wort. In einer Instagram-Fragerunde wurde Iris gefragt, was sie von Peters Aussagen hält – und sie findet deutliche Worte: "Er zeigt nur seinen wahren Charakter... Ekelhaft! Erbärmlich!", schreibt sie und ergänzt den Hashtag "Hass macht hässlich".

Doch es bleibt nicht nur bei Empörung. Die Katzenberger-Mama verrät auf Instagram auch, wie sich ihre Gefühle gegenüber Peter und der gesamten Situation verändert haben. Hatte sie zuvor noch offen zugegeben, Schadenfreude über die Trennung von Peter und Yvonne zu empfinden, klingt das jetzt etwas anders: "Wobei ich mittlerweile zusätzlich Mitleid empfinde." Zudem zeigt sie sich überzeugt, dass am Ende eine höhere Gerechtigkeit greift: "Jeder bekommt das, was er verdient."

Peter und Iris waren einige Jahre lang verheiratet, bevor die Ehe in die Brüche ging. Peter war danach eine Beziehung mit Yvonne eingegangen – auch diese ist mittlerweile Geschichte. In seinem "RTL Exklusiv"-Interview hatte der 59-Jährige seiner Ex-Frau nicht nur mangelnde Menschlichkeit, sondern auch fehlende Empathie und Intelligenz vorgeworfen: "Sie ist weder empathisch noch ist sie sonderlich intelligent. Also was mich angeht, ist diese Frau das Letzte auf der Erde."

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Imago Iris Katzenberger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Imago Peter Klein beim Bild-Renntag 2026