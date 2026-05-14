Lebenslange Haft für US-Autorin wegen Giftmord an Ehemann

Eine Kinderbuchautorin aus dem US-Bundesstaat Utah muss für den Rest ihres Lebens hinter Gittern. Kouri Richins wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt, weil sie ihren Ehemann Eric Richins vergiftet hatte. Ein Richter fällte jetzt das Urteil gegen die 36-jährige dreifache Mutter, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Bereits im März war Kouri für schuldig befunden worden, Eric im Jahr 2022 eine tödliche Dosis des synthetischen Opioids Fentanyl in seinen Cocktail gemischt zu haben. Darüber hinaus sprach eine Jury sie in vier weiteren Anklagepunkten schuldig, darunter Versicherungsbetrug, Urkundenfälschung und versuchter Mord – denn schon Wochen vor dem Tod ihres Mannes soll sie versucht haben, ihn am Valentinstag mit einem präparierten Sandwich zu vergiften.

Richter Richard Mrazik begründete das Strafmaß damit, Kouri sei "zu gefährlich, um jemals freizukommen". Pikant: Das Urteil wurde an jenem Tag verkündet, an dem Eric 44 Jahre alt geworden wäre. Auch Erklärungen der drei Söhne des Paares wurden vor Gericht verlesen. Alle drei sprachen sich für eine lebenslange Haftstrafe aus. "Du hast mir meinen Vater weggenommen, nur aus Gier, und du hast dich nur um dich selbst und deine dummen Freunde gekümmert", erklärte der elfjährige Sohn laut NBC. Kouri selbst wandte sich in ihrer Stellungnahme an ihre Kinder: "Ich werde euch niemals eure Gefühle übel nehmen" und beteuerte ihre Unschuld: "Ich werde nicht für etwas verantwortlich gemacht, das ich nicht getan habe." Ihre Anwälte kündigten Berufung an.

Als Motive nannte die Staatsanwaltschaft laut AP eine Affäre, Millionenschulden sowie das beträchtliche Vermögen ihres Mannes. Kouri soll heimlich mehrere Lebensversicherungen auf Eric abgeschlossen haben. Belastet wurde sie auch durch ihren Suchverlauf: Auf ihrem Handy fanden Ermittler Anfragen zur tödlichen Dosis von Fentanyl und dazu, wie man eine Vergiftung in einer Sterbeurkunde verschleiert. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Fall durch ein Kinderbuch, das Kouri nach dem Tod ihres Mannes im Selbstverlag veröffentlicht hatte. In "Are You With Me?" trauert ein Junge seinem verstorbenen Vater nach, der wie ein Schutzengel über ihn wacht. Sie widmete es "meinem großartigen Ehemann und wunderbaren Vater". Für die Staatsanwaltschaft wurde das Buch zum wichtigen Indiz im Fall.

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Getty Images Kouri Richins, Autorin

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Getty Images Kouri Richins während der Urteilsverkündung, Mai 2026

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Getty Images Kouri Richins, Mai 2026