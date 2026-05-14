Tom Kaulitz korrigiert Heidis Aussage über Schlafrhythmus

Heidi Klum (52) hat auf der Digitalmesse OMR in Hamburg eine Aussage über den Schlafrhythmus ihres Mannes Tom Kaulitz (36) gemacht, die dieser so nicht stehen lassen wollte. Die vierfache Mutter erzählte dort auf der Bühne, dass sie selbst jeden Morgen um 5.30 Uhr aufwache und behauptete dabei, ihr Mann schlafe immer bis mittags. Tom reagierte darauf prompt in der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er gemeinsam mit seinem Bruder Bill Kaulitz (36) betreibt.

"Ich dachte so, ich komm rüber wie Bushido", schilderte Tom im Podcast seine Reaktion auf Heidis Auftritt beim OMR. Er stellte klar, dass er in den vergangenen fünf Jahren vielleicht nur zweimal wirklich bis mittags geschlafen habe. Der Grund: Der Musiker arbeite häufig bis spät in die Nacht. "Ich komme halt irgendwie erst um 23 Uhr aus dem Studio", erklärte er. Auch Bruder Bill sprang ihm zur Seite und erinnerte daran, dass Heidi ihrerseits oft schon um neun Uhr abends im Bett liege. Dass die beiden also ganz unterschiedliche Tagesrhythmen haben, scheint klar.

Bill fand für den Eindruck, den Heidis Aussage vermittelt habe, deutliche Worte: Durch sie komme Tom "wie so ein fauler Jugendlicher" rüber. Sein Zwilling stimmte ihm da vollkommen zu und kommentierte das Ganze mit einer Portion Selbstironie: "Meine Frau so: 'Ich arbeite halt viel, mein Mann pennt nur.'" Dabei hatten Tom und Bill in dieser Woche tatsächlich ungewöhnlich lange geschlafen – während eines Aufenthalts in Berlin kam Tom nach eigenen Angaben auf erstaunliche 14,5 Stunden Schlaf, Bill auf immerhin 13 Stunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Grammys, Februar 2025