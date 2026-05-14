Hat Ex-Prinz Andrew seinen Hund gegen den Kopf getreten?

Harte Anschuldigungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor (66): In einem neuen Enthüllungsbuch behauptet Royal-Biograf Andrew Lownie, der Prinz habe bei einer Gesellschaftsjagd in Sandringham seinen eigenen Hund gegen den Kopf getreten. Demnach soll sich die Szene bei einem gemeinsamen Frühstück mit Gästen während eines Fasanjagd-Wochenendes abgespielt haben. Ein Freund der Königsfamilie war laut Lownie mit Andrew unterwegs und stand mit dem Royal beisammen, als sich der Vorfall ereignet haben soll. Der Autor schildert die Episode in seinem bald erscheinenden Werk "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" und sorgt damit schon vor Veröffentlichung für Wirbel.

Laut dem Bericht des Biografen stand Andrew mit seinem Labrador an der Seite, als die Jagdgesellschaft für eine Pause mit heißer Suppe und Würstchen versammelt war. Plötzlich habe der Hund dem prominenten Gast ein Würstchen aus der Hand geschnappt, was dieser demnach eher amüsiert aufgenommen habe. Andrew soll daraufhin gegen den Kopf des Tieres getreten haben, sodass die Hündin wimmernd am Boden gelegen habe. Der schockierte Gast habe den Prinzen darauf direkt vor allen Anwesenden zur Rede gestellt und ihm gesagt: "Das ist das Widerlichste, was du deinem schönen Hund gerade angetan hast. Du solltest dich schämen!", wie Lownie es in seinem Buch zitiert. Andrew soll demnach schroff reagiert und dem Mann entgegnet haben, er solle sich verziehen, es gehe ihn nichts an und er mache mit seinen Hunden, was er wolle. Über die Schulter des Royals hinweg habe der Gast gesehen, wie andere Jagdteilnehmer ihm zustimmend den Daumen nach oben gezeigt hätten.

Am Abend desselben Tages soll dann laut Lownie auch Andrews Vater, Prinz Philip (†99) zu dem Zwischenfall Stellung bezogen haben. Prinz Philip habe den mutigen Gast beiseite genommen und ihm bestätigt, dass seine Worte gegenüber seinem Sohn genau richtig gewesen seien. Er und die Queen (†96) stünden voll hinter dieser Einschätzung, Andrew brauche hin und wieder eine deutliche Standpauke, wird der verstorbene Royal in dem Buch zitiert. Heute lebt Andrew nach dem Tod seiner Mutter Elisabeth mit ihren geliebten Corgis Muick und Sandy auf dem Anwesen Sandringham. Nachdem er die Royal Lodge verlassen musste, wurden die Hunde zunächst von seinem Sicherheitspersonal ausgeführt. Inzwischen hat der Prinz sein neues Zuhause Marsh Farm auf dem Gelände bezogen. Dort wurde er vor Kurzem beim Spaziergang mit den Corgis angeblich von einem maskierten Mann angegangen – ein Vorfall, zu dem er Medienberichten zufolge vor Gericht aussagen soll.

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Getty Images Prinz Andrew folgt dem Sarg von Queen Elizabeth II. nach dem Staatsbegräbnis in London

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Getty Images Prinz Andrew mit seinem Vater Prinz Philip 2012

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Getty Images Queen Elizabeth II und Prinz Andrew nach dem Kirchgang in Hillington, Sandringham, 19. Januar 2020