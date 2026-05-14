Selten: Roland Kaiser teilt Pärchenfotos mit Ehefrau Silvia

Roland Kaiser (74) hat gerade seinen 73. Geburtstag gefeiert und sich dafür eine besondere Auszeit gegönnt: Der Schlagersänger verbrachte seinen Ehrentag mit seiner Ehefrau Silvia auf Sylt und teilte auf Instagram nun sogar Pärchenfotos aus dem gemeinsamen Urlaub. Dazu bedankte sich der Sänger herzlich für die zahlreichen Geburtstagsglückwünsche seiner Fans. "Ich habe die letzten Tage ganz entspannt mit meiner Frau auf Sylt verbracht, die Ruhe genossen und einfach mal die Seele baumeln lassen", schreibt Roland.

Bevor es bald nach Berlin geht, wollen die beiden noch die letzten Sonnenstrahlen auf der Insel genießen, heißt es laut Bunte. Denn wie Roland verrät, stehen bereits die Proben für die anstehende Sommertournee an: "Die Tournee-Proben stehen schon in den Startlöchern." Neben seinen Sommerkonzerten steht für Roland außerdem ein größeres Projekt bevor. Der Schlagersänger wird im Frühjahr 2027 mit seiner Hallentournee unter dem Titel "Unser Moment" durch Deutschland, Österreich und die Schweiz touren. Davor konzentriert sich Roland aber zunächst auf die kommenden Wochen: "Ich freue mich schon sehr auf den Sommer mit Euch", schreibt er unter den Instagram-Post mit seiner Frau Silvia.

Roland und Silvia lernten sich bereits 1984 nach einem Konzert kennen und entwickelten zunächst eine enge Freundschaft. Fast zehn Jahre später wurde daraus jedoch eine tiefere Verbindung. "Silvia und ich hatten beide eine Familie, die wir auseinanderrissen, wenn sie ihren Mann und ich meine Frau verließ", schreibt der Schlagersänger in seiner Autobiografie "Sonnenseite". Heute sind die beiden glücklich verheiratet und führen gemeinsam mit ihren Kindern ein weitgehend zurückgezogenes Familienleben. Umso größer dürfte die Freude der Fans über die seltenen Urlaubsschnappschüsse sein.

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Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia auf Sylt

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Imago Schlagerstar Roland Kaiser im Juli 2025 in Erfurt

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Instagram / rolandkaiseroffiziell Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia