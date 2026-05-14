"Geschmacklos": Zerstörte Prinz Harry Beziehung zu Kate?

Die Beziehung zwischen Prinz Harry (41) und Prinzessin Kate (44) gilt für viele als endgültig zerbrochen – und laut einem Royalexperten gibt es sogar einen konkreten Moment, der alles verändert hat. Royalautor Christopher Anderson, der die britische Königsfamilie seit über 50 Jahren beobachtet, hat sich in seinem neuen Buch "Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen" intensiv mit dem Zerwürfnis der beiden beschäftigt. In einem Interview mit ExtraTV erklärte er, dass Kate durchaus bereit gewesen sei, die Beziehung zu ihrem Schwager zu reparieren – bis vor etwa einem Jahr ein Satz von Harry alles veränderte.

Nachdem bei König Charles (77) eine Krebsdiagnose gestellt worden war, soll Harry gesagt haben: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit mein Vater noch hat." Diese Worte kamen bei Kate gar nicht gut an. "Kate fand das geschmacklos und gedankenlos, denn wenn er gegen Krebs kämpft, möchte er so etwas nicht hören", erklärte Christopher. Der Autor ist überzeugt: "Ich glaube, auf keiner der beiden Seiten gibt es den Wunsch, die Beziehung zu kitten." Dabei seien Kate und Harry einst sehr eng gewesen – von dem Moment an, als Kate anfing, Prinz William (43) zu daten. Christopher bezeichnete es als "echte Tragödie", dass die einst so enge Verbindung nun "unwiederbringlich zerbrochen" zu sein scheine. Zuletzt waren die beiden gemeinsam mit William und Meghan Markle (44) bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 öffentlich aufgetreten.

Christopher nutzte das Interview auch, um Kates klare Haltung in einer anderen heiklen Angelegenheit hervorzuheben: ihrem Umgang mit Prinz Andrew (66). Nachdem das volle Ausmaß von Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) bekannt geworden war, soll Kate als erste Royal den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Laut dem Autor habe sie hinter den Kulissen aktiv dafür gesorgt, Andrew seine Titel zu entziehen – was König Charles schließlich auch tat. "Kate will nicht, dass ihr Mann und letztendlich George eine schwer beschädigte Krone erben", erklärte Christopher. Er sehe in ihr die Frau, die nicht nur die Ehefrau eines künftigen Königs und die Mutter eines weiteren sein werde, sondern die die Monarchie aktiv forme und gestalte.

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ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

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Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

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Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Kate