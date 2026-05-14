Brian Hickerson hofft auf Hochzeit mit Ex Hayden Panettiere

Brian Hickerson hat sich in einem emotionalen Interview mit TMZ zu seiner Ex-Freundin Hayden Panettiere (36) geäußert und dabei überraschend offen über seine Gefühle gesprochen. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, die Schauspielerin eines Tages zu heiraten, antwortete Brian ohne zu zögern: "Ja, natürlich." Es scheint, als hoffe er weiterhin auf ein mögliches weiteres Kapitel für die beiden. Denn auch auf die Nachfrage, ob er glaube, dass das noch passieren könnte, sagte er: "Ich hoffe es – sie sieht das wahrscheinlich anders."

Gleichzeitig zeigte sich Brian im Gespräch nachdenklich, was eine gemeinsame Zukunft betrifft. "Ich denke, dass Hayden einer der talentiertesten Menschen ist, die ich in meinem Leben je getroffen habe, und ich wäre ein Idiot, wenn ich sie nicht in Ruhe lassen würde und sie in ihrer Karriere aufblühen lassen würde", sagte er gegenüber TMZ. "Wir wären wahrscheinlich nicht gut füreinander." Ihr heutiges Verhältnis beschreibt der Schauspieler dennoch als freundschaftlich und von gegenseitigem Respekt geprägt. Trotzdem betont er: "Ich vermisse Hayden jeden Tag."

Brian und Hayden waren von 2018 bis 2022 immer wieder ein Paar, bevor die Beziehung in rechtliche Turbulenzen geriet. In ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning" hatte Hayden offen über die langjährige missbräuchliche Beziehung mit Brian gesprochen. Dabei schilderte sie, wie belastend die Zeit für sie gewesen sei und wie sehr sie sich für den toxischen Kreislauf geschämt habe. Erst kürzlich hatte Brian gegenüber TMZ den Missbrauch zugegeben und erklärt: "Ich hatte viel getrunken und wurde handgreiflich." Ob die beiden nach all dem, was passiert ist, wieder zueinanderfinden könnten, bleibt daher fraglich.

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Getty Images Hayden Panettiere, Hollywoodstar

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Getty Images Hayden Panettiere, Januar 2016

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Getty Images Hayden Panettiere im März 2023