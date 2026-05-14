Nach Aleks-Trennung: Cecilia sieht diesen Fehler bei Vanessa

Cecilia Asoro (30) hat sich im Podcast "UnREAL" von Serkan Yavuz (33) mit klaren Worten zur gescheiterten Beziehung zwischen Aleksandar Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) geäußert. Dabei richtete die Realitystar-Kollegin einen deutlichen Ratschlag an Vanessa: Wer sich beim Kennenlernen verstellt, um beim anderen gut anzukommen, legt damit den Grundstein für spätere Probleme. Obwohl Cecilia betonte, sich nicht vollständig in die Angelegenheit einmischen zu wollen, sprach sie dennoch sehr offen über das, was sie für den eigentlichen Fehler hält.

Konkret bezog sie sich auf einen Moment, in dem Aleks beschrieben haben soll, was er sich von einer Frau an seiner Seite wünscht – und Vanessa daraufhin versichert habe, genau diese Frau zu sein. "Genau das machen Frauen gerne. Sie sagen öfter das, was dem Mann gefällt, um bei dem gut rüberzukommen. Macht das nicht, das bringt nichts", sagte Cecilia im Podcast. Vanessas junges Alter spielte für sie dabei eine Rolle: "Aber am Anfang hat sie vielleicht, weil sie auch noch jung war, viele Sachen gesagt: 'Hey, ich bin genau so' und 'Hey, ich bin so und so'." Letztlich sei dadurch eine Erwartungshaltung entstanden, die sich nicht mit der Realität gedeckt habe. Vanessa gegenüber zeigte Cecilia dabei durchaus Verständnis: "Die Arme! Was musste die in dieser ganzen Beziehung durchmachen, will ich gar nicht wissen!" Auch Podcast-Host Serkan stimmte ihr zu und ergänzte, dass es eigentlich sinnvoller wäre, schon beim Kennenlernen offen mit den eigenen Ecken und Kanten zu sein.

Cecilia, Vanessa und Aleks sind alle drei durch Reality-TV-Auftritte bekannt geworden. Vanessa wurde am 1. Januar 2000 geboren und ist damit ein jüngeres Gesicht der Szene. Aleks, Jahrgang 1991, ist neben seiner Bekanntheit als Realitystar auch als Social-Media-Persönlichkeit aktiv. Cecilia wurde 1996 geboren und ist ebenfalls seit einiger Zeit fester Bestandteil der deutschen Realityshow-Welt.

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Imago Cecilia Asoro, Model

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RTL / Africa Vumazonke Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"