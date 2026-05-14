Serkan Yavuz macht Cecilia Asoros Kinderwunsch öffentlich

Serkan Yavuz (33) hat in seinem Podcast "UnREAL" ein ziemlich persönliches Geheimnis seiner Freundin Cecilia Asoro (30) gelüftet: Der Realitystar plauderte aus, dass die 30-Jährige einen starken Kinderwunsch hegt – und das durchaus in Eile. Serkan erzählte seinen Zuhörern, seit Cecilia die 30 überschritten habe, habe sich bei ihr ein Schalter umgelegt. Mit im Studio war dabei Cecilia selbst, die auf die Enthüllungen ihres Freundes überraschend entspannt reagierte. "Sie redet die ganze Zeit so: 'Ja, jetzt reicht's. Kinder, ich muss jetzt Kinder kriegen. Zwillinge, Ring muss an den Finger'", zitierte Serkan sie. Er ergänzte, er könne sich sogar vorstellen, dass Cecilia von einer bevorstehenden Thailand-Reise zurückkomme und direkt verkünde, schwanger zu sein: "Ich schwör's euch – das kann alles passieren."

Cecilia selbst gab sich gelassen, betonte aber, sie wolle sich keinen Druck machen: "Ich habe im Gefühl, der ist jetzt bald da und ich muss jetzt vorbereitet sein." Sie enthüllte zudem, dass sie sich bereits in einer Schule vor Ort erkundigt habe und fest davon überzeugt sei, ein Mädchen zu bekommen – das habe sie bereits "manifestiert". Einen Namen für ihre zukünftige Tochter hat sie nach eigenen Angaben schon ausgesucht, möchte ihn aber nicht verraten. Über einen Jungennamen habe sie sich hingegen noch keine Gedanken gemacht.

Vor vier Monaten hatte Cecilia auf Instagram noch ein ganz anderes Kapitel mit Serkan aufgeschlagen. In einer Frage-Antwort-Runde schwärmte sie damals von ihrer innigen Freundschaft und wurde dabei richtig emotional. "Ich sage euch aus tiefstem Herzen: Dieser Mensch ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden", schrieb sie über Serkan. Und sie stellte auch sofort klar, dass da nichts Romantisches läuft: "Wir sind nicht in einer Beziehung oder Ähnliches. [...] Aber auf freundschaftlicher Ebene bin ich einfach nur dankbar, dass es ihn gibt." Damals nannte Cecilia ihn sogar einen "Herzensmensch" und deutete an, dass die beiden vielleicht gemeinsam einen Podcast starten könnten.

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Serkan Yavuz und Cecilia Asoro, Realitystars

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RTLZWEI Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Cecilia Asoro, "Kampf der RealityAllstars" 2026