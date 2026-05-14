Serkan Yavuz nennt Aleks' Frauenbild "Neandertaler-Denken"

In seinem Podcast "UnREAL" hat Serkan Yavuz (33) zuletzt deutliche Worte über seinen Reality-TV-Kollegen Aleksandar Petrovic (35) gefunden. Zu Gast war Cecilia Asoro (30), die im Gespräch mit Serkan offenbarte, dass sie beim Schauen der Show Prominent getrennt festgestellt habe, dass sie so ziemlich das Gegenteil von dem sei, was Aleks sich in einer Frau wünscht. "Mit dem Mann, was der redet, was der für eine Frau haben will, ich lüge nicht: Ein Tag mit mir eingesperrt, nur einer kommt lebend raus", witzelte sie im Podcast.

Trotz allem fügte sie hinzu, dass es ihr in persönlichen Begegnungen mit ihm eigentlich gut gehe: "Was der labert. Aber das Lustige ist, wenn ich den treffe: Ich kann mich voll gut mit dem unterhalten." Serkan ließ es sich daraufhin nicht nehmen, Aleks' Vorstellungen von einer idealen Partnerin klar einzuordnen: Er bezeichnete das Frauenbild seines TV-Kollegen als "Neandertaler-Denken" und betonte, dass er selbst sich damit überhaupt nicht identifizieren könne. "Ich habe noch nie jemanden verboten, dass er das oder das nicht darf", stellte der Realitystar klar.

Cecilia war in der Podcastfolge aber nicht nur wegen Aleks in Gesprächslaune. Die Reality-TV-Bekanntheit gestand außerdem, dass sie das Daten momentan zunehmend als belastend empfindet. Sie sei es leid, sich auf Dates zu verstellen, und gehe Treffen deshalb ganz authentisch an – inklusive Dönerbestellung. "Ich gehe da schon hin, ich bestelle mir meinen Döner – auch wenn alles aus meinem Maul fällt – ich will, dass der Typ sieht: So bin ich 24/7!", erklärte sie im Podcast "UnREAL".

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Collage: RTLZWEI, Imago Collage: Serkan Yavuz und Aleksandar Petrovic, Realitystars

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RTLZWEI Serkan Yavuz bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Cecilia Asoro, "Kampf der RealityAllstars" 2026