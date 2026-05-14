Bei dieser Band wird Leonardo DiCaprio selbst zum Fanboy

Als echter Hollywoodstar ist Leonardo DiCaprio (51) es gewohnt, vor den Kameras zu stehen. Bei der Albumvorstellung der Rolling Stones in New York war er jedoch derjenige, der aufgeregt sein Smartphone zückte. Der Schauspieler erschien gemeinsam mit seiner Freundin, dem Model Vittoria Ceretti (27), zur Präsentation des neuen Albums – und geriet dabei in den echten Fanboy-Modus. Laut einem Insider filmte er Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) begeistert, während diese mit Oscars-Moderator Conan O'Brien (63) über das neue Album sprachen.

"Leo war voll im Fanboy-Modus, zusammen mit seiner Model-Freundin Vittoria Ceretti und Stones-Produzent Andrew Watt", verriet ein Insider der britischen Zeitung The Sun. "Er war vor Aufregung ganz aufgekratzt, als er sie filmte", sagte er weiter. Leonardo war dabei nicht das einzige prominente Gesicht im Raum: Auch Regisseur Baz Luhrmann (63) sowie Odessa A'Zion (25), die in einem bevorstehenden Musikvideo der Band zu sehen sein wird, gehörten zu den Gästen. Das neue Album "Foreign Tongues", das am 10. Juli erscheint, enthält unter anderem Kollaborationen mit Robert Smith und Paul McCartney (83). Auch der verstorbene Schlagzeuger Charlie Watts ist auf dem Track "Hit Me In The Head" noch einmal zu hören – aufgenommen in einer der letzten gemeinsamen Sessions vor seinem Tod im Jahr 2021.

Leonardo und Vittoria sind seit 2023 ein Paar und wurden seitdem immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Der Schauspieler, der am 11. November 1974 in Los Angeles geboren wurde, ist bekannt für sein Engagement abseits der Leinwand – so setzt er sich etwa seit vielen Jahren intensiv für den Umweltschutz ein. Auf der großen Leinwand war er zuletzt in dem Film "One Battle After Another" zu sehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Rolling Stones im August 2022 in Berlin

Anzeige Anzeige

action press / affinitypicture / BACKGRID Leonardo DiCaprio auf dem Weg zum Pre-Wedding-Dinner von Jeff Bezos und Lauren Sánchez