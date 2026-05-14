Fans rätseln: Ist Molly-Mae Hagues zweites Baby ein Mädchen?

Wird Molly-Mae Hague (26) zum zweiten Mal Mama eines Mädchens? Fans der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin sind davon jedenfalls überzeugt – und das wegen eines ganz bestimmten Details, das sie in einem ihrer jüngsten YouTube-Videos entdeckt haben. In dem Clip zeigt die 26-Jährige gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury (27) Renovierungsarbeiten in ihrem neuen Familienhaus. Dabei schwenkt die Kamera kurz in ein Zimmer, in dem sich Bambis Kleiderschrank befindet – und genau dort liegt offenbar der Schlüssel zum großen Geheimnis.

Auf dem Boden neben dem Kleiderschrank steht eine weiße Holzkiste mit Kinderbüchern. Das Buch, das ganz vorne liegt, trägt den Titel "Peppa bekommt ein kleines Schwesterchen" – und das hat die Fangemeinde in Aufruhr versetzt. Auf TikTok teilten zahlreiche Nutzer mit Screenshots ihren Fund. "Ooh, das habe ich gar nicht bemerkt", schrieb ein User. Doch nicht alle Fans sind von der Theorie überzeugt. Mehrere Nutzer erinnern daran, dass Peppa Pig in der Serie tatsächlich eine kleine Schwester namens Evie bekommt und das Buch deshalb einfach gut zu Bambis neuer Rolle als große Schwester passe.

Molly-Mae selbst hatte in ihrem YouTube-Video erklärt, dass sie und Tommy das Geschlecht diesmal bewusst für sich behalten wollen. Ursprünglich habe das Paar sogar ein richtiges Gender-Reveal-Video gefilmt. "Ich wollte es posten, aber wir haben es einfach nie getan", erzählte die Influencerin ihren Followern. Während sie bei Schwangerschaft Nummer eins das Geschlecht vor der Geburt verriet, möchte die Reality-Bekanntheit diese Erfahrung nun offenbar privater halten und genießt, wie die Fans online eifrig rätseln. Gemeinsam mit ihrer kleinen Familie bereitet sich die Britin jetzt auf den neuen Familienzuwachs vor – ob Junge oder Mädchen, das wird die Öffentlichkeit wohl erst erfahren, wenn das Baby auf der Welt ist.

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Getty Images Molly-Mae Hague bei der Premiere von "Molly-Mae: Behind It All" im Januar 2025

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague posiert schwanger im März 2026

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Instagram / mollymae Tommy Fury mit Tochter Bambi im Disneyland, März 2026