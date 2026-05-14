Aaron Carters (†) Ex: Geheimer Deal im Todesfall-Streit

Fast vier Jahre nach seinem plötzlichen Tod gibt es eine neue Wendung im Fall von Aaron Carter (†34). Seine frühere Verlobte Melanie Martin hat in Los Angeles im Namen des gemeinsamen Sohnes Princeton Lyric eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung angestrengt – nun ist ein Teil dieser Auseinandersetzung beigelegt, wie TMZ anhand von vorliegenden Gerichtsdokumenten berichtet. Demnach haben ein behandelnder Psychiater und eine psychiatrische Klinik, die Martin mitverklagt hatte, einem vertraulichen Vergleich zugestimmt. Andere Beteiligte wie eine Zahnarztpraxis in Santa Monica, eine dortige Apotheke und die landesweite Kette Walgreens sind dagegen weiter in dem Verfahren aufgeführt.

Melanie macht in der Klage geltend, dass mehrere Mediziner und Einrichtungen Aaron ohne ausreichende medizinische Grundlage mit starken Schmerzmitteln wie Hydrocodon und Oxycodon sowie mit dem Beruhigungsmittel Alprazolam (bekannt als Xanax) versorgt hätten – obwohl seine psychische Verfassung ihnen bekannt gewesen sein soll. Die Verschreibungen und Mengen hätten bei Ärzten und Apotheken "Alarmglocken schrillen lassen müssen", heißt es sinngemäß in den Unterlagen. Aaron war im November 2022 leblos in der Badewanne seines Hauses gefunden worden, der Gerichtsmediziner des Los Angeles County legte später als offizielle Todesursache eine Kombination aus Xanax, inhaliertem Difluorethan und Ertrinken fest. Während der Vergleich mit dem Psychiater und der Klinik streng vertraulich ist, läuft das Verfahren gegen die übrigen Beklagten Medienberichten zufolge weiter.

Parallel zu der neuen Entwicklung im Streit um die Umstände von Aarons Tod sorgten zuletzt auch Auseinandersetzungen um seinen Nachlass für Schlagzeilen. Ein Gericht hatte bereits festgestellt, dass der Nachlass des früheren Teenieidols überschuldet ist und entschieden, dass die verbliebenen Sachwerte an Melanie übergehen sollen, die ihren gemeinsamen Sohn großzieht. Aarons Mutter Jane Schneck hatte sich zuvor mit Melanie um die Verteilung des Vermögens und um Rechte wie seine Namens- und Bildrechte gestritten, war damit aber vor Gericht gescheitert. In ihren Eingaben betonte Jane laut Daily Mail, ihr gehe es vor allem um das Wohl ihres Enkels Princeton und räumte ein, dass auch ihr eigenes schwieriges Verhältnis zu Melanie zur Eskalation der familiären Spannungen beigetragen habe.

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Getty Images Aaron Carter mit seiner Schwester Angel Carter

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Getty Images Aaron Carter im Jahr 2017

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Pasadena, CA - July 11: Bobbie Jean Carter, Nick Carter, Leslie Carter, Angel Carter, and Aaron Cart Angel und Aaron Carter im Juli 2006