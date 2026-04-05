Pikant: Robert Pattinson enthüllt unbequemstes Filmkostüm

Robert Pattinson (39) hat in seiner Karriere schon viele verschiedene Rollen gespielt, doch ein Kostüm sticht besonders hervor. Im Rahmen eines Spiels von Entertainment Weekly mit seiner Kollegin Zendaya (29) verriet der Schauspieler jetzt, welches Outfit für ihn das unbequemste gewesen sei, das er je für eine Rolle tragen musste. Dabei handelte es sich um ein sehr spezielles Requisit am Set seines Films "Mickey 17" unter der Regie von Bong Joon Ho. "Ich habe einmal diesen Film gemacht, bei dem das Einzige, was ich anhatte, ein Rohr war, das an meinem Hintern war", erklärte Robert. Zendaya glaubte zunächst, dass dies eine Lüge sei, doch der 39-Jährige bestätigte die Geschichte und scherzte: "Versuche mal, ein internes Kostüm zu tragen."

Robert gab zu, dass das Rohr "zu biegsam und zu klein" gewesen sei. Das führte dazu, dass Zendaya vermutete, es habe sich eher "in der Nähe" und nicht wirklich in Roberts Hinterteil befunden. Gegenüber USA Today hatte der Schauspieler bereits im März über diese besondere Dreherfahrung gesprochen und sich dabei wie ein "Versuchskaninchen" gefühlt. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm ein Komparse, der die Aufgabe bekam, dem Star "Stahlrollen" anzulegen. "Sie sagten: 'Okay, wir wollen eine Nahaufnahme machen, bei der du ein Rohr in Robs Hintern steckst.' Der Typ sah einfach sehr unwohl dabei aus. Ich saß da und sagte: 'Es ist okay, Mann, drück es einfach rein'", erinnerte sich Robert. Er bezeichnete das Ganze als "wirklich charakterbildende Erfahrung".

Vor zwei Wochen überraschte Robert in einem Interview mit einer sehr persönlichen Horror-Erfahrung. Der Schauspieler verriet gegenüber Far Out Magazine: "Ich habe die ganze Zeit gedacht, jemand bricht in mein Haus ein und saß deshalb auf meinem Sofa mit zwei Küchenmessern, wartend, dass die Person hereinkommt." Die Angst war so groß, dass er sogar mit den Messern in der Hand auf dem Sofa einschlief und von seiner Freundin in dieser kuriosen Situation gefunden wurde. "Meine Freundin kam herein und meinte: 'Was passiert hier? Warum schläfst du mit zwei Messern im Gesicht?'", schilderte Robert das bizarre Erlebnis.

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Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Zendaya im eleganten weißen Kleid

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Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week

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