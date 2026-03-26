Robert Pattinson blickt versöhnlich auf Twilight-Zeit zurück

Robert Pattinson (39) kann mittlerweile entspannt auf seine Zeit als Vampir Edward Cullen in der Twilight-Saga zurückblicken. Jahre nachdem die Filme zwischen 2008 und 2012 in die Kinos kamen und ihn gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Kristen Stewart (35) zu einem internationalen Star machten, hat sich seine Perspektive grundlegend gewandelt. "Damals wollte ich weitermachen, aber je älter ich wurde und je mehr die Hysterie nachgelassen hat, blicke ich tatsächlich mit sehr liebevollen Gefühlen auf Twilight zurück", erklärte der 39-Jährige laut dem Mirror. Der Schauspieler gab zu, dass er zur Hochzeit des "Twilight"-Wahnsinns überhaupt nicht damit klargekommen sei und deshalb so sehr darauf gedrängt habe, von den Filmen wegzukommen.

Noch heute wird Robert häufiger auf "Twilight" angesprochen als auf alle seine anderen Projekte, wie er berichtete. Durch Streamingdienste gebe es eine neue Welle von Fans, darunter Menschen, die bei Erscheinen des ersten Films kaum geboren gewesen seien. Der Schauspieler erinnerte sich daran, dass es ein "wöchentliches Ereignis" gewesen sei, dass Fans ihn baten, sie zu beißen, als wäre er wirklich ein Vampir. Sein Lieblingsfilm der Reihe sei der erste gewesen, weil die Fanhysterie zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hatte und die Besetzung die Erfahrung in vollen Zügen habe genießen können. Die Franchise, die auf den Romanen von Stephenie Meyer basiert, spielte weltweit über 3,4 Milliarden Dollar ein.

Nach "Twilight" wandte sich Robert dem Independent-Kino zu und erntete für Filme wie "Good Time" und "The Lighthouse" kritisches Lob, bevor er als Bruce Wayne in "The Batman" zu Blockbustern zurückkehrte. Privat hat sich für den Schauspieler ebenfalls einiges verändert: Im März 2024 wurde er gemeinsam mit Model Suki Waterhouse (34) Vater einer Tochter. Die Vaterschaft bringe "so viel Spaß, so viel Freude, so viel Lachen", verriet Robert. Er lerne gerade, geduldiger zu werden, es gebe aber kein Handbuch zur Elternschaft. Bei der Premiere seines neuen Films "The Drama" an der Seite von Zendaya (29) heizte Robert zudem Gerüchte an, heimlich mit Suki verheiratet zu sein. Auf die Frage nach dem größten Geheimnis, das er je bewahrt habe, antwortete er: "Es ist dasselbe, das du hast" – eine Anspielung auf Zendaya, die ebenfalls im Verdacht steht, heimlich ihren Partner Tom Holland (29) geheiratet zu haben.

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Getty Images Robert Pattinson, 2008

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Breaking Dawn – Biss zum Ende der Nacht"

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Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, 2026

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