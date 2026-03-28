Angst um Robert Pattinson: Freundin fand ihn mit Messern vor

Robert Pattinson (39) ist bekannt für seine vielseitigen Rollen in anspruchsvollen Filmen – doch ein Horrorfilm hat den Twilight-Star derart in Angst und Schrecken versetzt, dass er zu drastischen Maßnahmen griff. Nachdem der Schauspieler den Film eines Regisseurs angeschaut hatte, mit dem er zuvor gesprochen hatte, war er überzeugt, dass jemand in sein Haus einbrechen würde. "Ich habe die ganze Zeit gedacht, jemand bricht in mein Haus ein und saß deshalb auf meinem Sofa mit zwei Küchenmessern, wartend, dass die Person hereinkommt", verriet Robert jetzt in einem Interview mit Far Out Magazine. So groß war seine Panik, dass er schließlich sogar mit den Messern auf dem Sofa einschlief – die Klingen gefährlich nah an seinem Hals.

Die bizarre Situation nahm erst ein Ende, als seine Freundin nach Hause kam und den Schauspieler in dieser merkwürdigen Position vorfand. "Meine Freundin kam herein und meinte: 'Was passiert hier? Warum schläfst du mit zwei Messern im Gesicht?'", erzählte der 39-Jährige. Welcher Film und welcher Regisseur genau hinter diesem verstörenden Erlebnis stecken, behielt Robert für sich. Fans spekulieren jedoch über mehrere mögliche Kandidaten, darunter David Cronenberg (83), mit dem er bereits für "Cosmopolis" zusammenarbeitete und der für seine psychologisch verstörenden Werke wie "Die Fliege" bekannt ist. Auch "Der Leuchtturm"-Regisseur Robert Eggers (42), "Smile"-Macher Parker Finn oder "Cloverfield"-Filmemacher Matt Reeves (59) könnten gemeint sein.

Robert hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung vom Teenie-Schwarm der "Twilight"-Saga zu einem vielseitigen Darsteller durchlaufen, der sich nicht scheut, unkonventionelle und psychologisch herausfordernde Rollen anzunehmen. Klassische Horrorfilme tauchen in seinem Repertoire bislang jedoch kaum auf – was angesichts seiner Schreckhaftigkeit durchaus nachvollziehbar erscheint. Dennoch könnte seine Fähigkeit, sich tief in psychologische Extremsituationen hineinzuversetzen, eines Tages den Weg zu einem eigenen Horrorprojekt ebnen. Aktuell ist Robert als Produzent beim Remake des Horror-Klassikers "Possession" beteiligt, bei dem möglicherweise sogar eine Hauptrolle für ihn in Betracht kommt.

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Getty Images Robert Pattinson während der Paris Fashion Week