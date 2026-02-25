Verlust ihrer Schwester schmerzt Cressida Bonas noch immer

Cressida Bonas (37) hat erstmals ausführlich über den Tod ihrer geliebten Schwester Pandora Cooper-Key gesprochen. Die Ex-Freundin von Prinz Harry (41) unterhielt sich mit der Psychotherapeutin Julia Samuel, einer engen Freundin der verstorbenen Prinzessin Diana (†36) und Patentante von Prinz George (12), im Podcast "Therapy Works" über ihre Trauer: "Ich glaube nicht, dass man in der westlichen Welt darauf vorbereitet ist." Pandora starb im Juli 2024 im Alter von 51 Jahren nach einem 26 Jahre dauernden Kampf gegen Krebs. Cressida beschrieb die Erfahrung, die wichtigste Person in ihrem Leben sterben zu sehen, als "völlig schockierend" und gab zu, dass sie noch immer Schwierigkeiten habe, die Worte auszusprechen: "Ich hasse es, das Wort zu sagen. Ich finde es wirklich schwer, das Wort gestorben zu sagen."

Pandora litt an dem seltenen Li-Fraumeni-Syndrom, einer genetischen Erkrankung, die den Körper daran hindert, Krebs zu bekämpfen. Über 26 Jahre hinweg kam die Krankheit immer wieder zurück und befiel verschiedene Organe. "Für 26 Jahre kam der Krebs und dann ging er und kam wieder und ging wieder", erzählte Cressida im Podcast. Trotz ihrer Prognose überlebte Pandora, die Mutter zweier Söhne ist, immer wieder entgegen aller Erwartungen. Die Schwestern hatten eine so tiefe Bindung, dass Cressida ihrer im Juni 2024 geborenen Tochter den zweiten Namen Pandora gab. In den letzten Tagen schrieb das Model ihrer Schwester einen Brief und las ihn ihr vor, während diese bereits bewusstlos war: "Ich sagte alles, was ich sagen wollte, nämlich vielen Dank, dass du meine große Schwester warst und eine weitere Mutter für mich und meine Freundin und dass du mich so geliebt hast, wie du mich geliebt hast."

Cressida gab zu, dass der Trauerprozess komplexer ist als erwartet. "Ich dachte, dass der Trauerprozess eine durchgehende Linie der Traurigkeit sein würde, aber das war er nicht", sagte sie im Podcast. Die Tage, an denen sie weint, fühle sie sich ihrer Schwester näher als an jenen, an denen sie nichts fühlt. "Die schlimmsten Tage für mich sind die Tage, an denen ich nichts fühle, an denen ich taub bin. An diesen tauben Tagen fühle ich mich ihr nicht nahe. Wenn ich weine und ich Freude empfinde, wenn ich an sie denke, dann fühle ich mich ihr näher." Cressida ist seit 2020 mit dem Immobilieninvestor Harry Wentworth-Stanley verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Die wöchentlichen Familienfrühstücke, die sie früher mit ihren vier Geschwistern und ihrer Mutter Lady Mary-Gaye Curzon teilte, haben seit Pandoras Tod aufgehört. "Im Moment fühlt es sich einfach zu schmerzhaft an", gestand sie.

Getty Images Cressida Bonas

Instagram / cressida_bonas_ Pandora Cooper-Key und Cressida Bonas

Glyn Kirk / Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas 2014